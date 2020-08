, 5.8.2020, 218.Tag des Jahres, 737.644. Tag der Zeitrechnung, imu.a. Hörspiel über Brainstorming und Flucht bei Flut- "Brot für die Fische" - Granada Festival 2020Tenebrae singt spanische Renaissance + Wortmeldungen von Literaten 1990 + Imu.a. - dlfk ) - Demonstrationen in Corona-Zeiten - das ist ein Thema in den Kommentarspalten. Außerdem geht es um den geplanten Regelbetrieb in den Schulen und um den von der DFL beschlossenen Leitfaden zur möglichen Rückkehr der Fans in Stadien der Bundesliga. Ferner wird die Zukunft der spanischen Monarchie kommentiert. dlfk ) - Im Mittelpunkt steht weiterhin der spanische Ex-König Juan Carlos, der sich vor dem Hintergrund der Korruptionsermittlungen ins Ausland abgesetzt hat. Außerdem geht es um die Proteste in Deutschland gegen die Corona-Maßnahmen. Zunächst jedoch in den Libanon. dlfk-audio - 10:28 min ) -Gespräch mit Josephine Apraku, Institut für diskriminierungsfreie Bildung dlfk-audio - 4:50 min ) - im Gespräch mit Marten Hahn<--- bestellen dlfk-audio - 5:49 min ) - Rezension von Nico Bleutge<--- bestelllen dlfk-audio - 12:51 min ) - Über Christa Wolf & Sarah Kirsch"Es ist alles eitel" von Andreas Gryphius dlfk-audio ) - Von Sandra Richter, Direktorin Deutsches Literaturarchiv Marbach<--- bestellen dlfk ) - Das Hochzeitskleid, der Designerfummel oder der Anzug - sie hängen meist ungenutzt im Schrank. Auf der Plattform Studio Zero kann man sie gegen eine Gebühr verleihen. Das ist ökologisch - und ermöglicht jedem, hochwertige Markenkleidung zu tragen. dlfk ) - Nach dem Ende des Nachrichtenformats "heute plus" setzt das ZDF jetzt auf ein klassischeres "heute journal update". Das füge sich in ein Gesamtbild, sagt Medienjournalist Daniel Bouhs: Aufwändige Formate für junge Menschen hätten sich überlebt. dlfk ) - Stuttgart hat für die Verwaltung einen Ratgeber für geschlechtersensible Sprache beschlossen - und liefert damit Anlass für eine neue Debatte. Sabine Krome, Geschäftsführerin beim Rat für deutsche Rechtschreibung, hält die Regelungen für vernünftig. dlfk ) - Ein geborener Pole, der in Frankreich Seemann wurde und als englischer Schriftsteller Weltruhm erlangte: Joseph Conrad hat mindestens drei Leben geführt und ein umfassendes Werk hinterlassen. Im Spiegel der See erblickte er die Seele des Menschen. dlfk ) - Man darf sie nicht verletzen, sie ist unantastbar und sie wird in Diskussionen oft ins Feld geführt. Fragt man konkreter nach, verschwimmen die Vorstellungen von Würde. Der Autor Rolf Schneider versucht, etwas Klarheit in die Sache zu bringen.