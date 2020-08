Trostlos verdorrt

Dienstag, 4.8.2020, 217.Tag des Jahres, 737.643. Tag der Zeitrechnung, im Radio u.a. "Count-Down in ein neues Zeitalter: Hiroshima" Dokumentarfilm + Im Fernsehen u.a. " Berühmteste Dreiecksgeschichte der Romantik" - Feature "Geher auf dem Weg". - mehr



4. August 2020

(dlfk) - Welche Konsequenzen sind aus der Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin zu ziehen? Diese Frage wird auch in der Presse kontrovers diskutiert. Ein weiteres Thema ist die von der nordrhein-westfälischen Landesregierung beschlossene Maskenpflicht für Schüler im Unterricht.



Billige Mieten für Kreative - mitten in New York

(dlfk) - Die "FAZ" berichtet davon, dass als Folge der Pandemie fünf Prozent der New Yorker die Stadt verlassen hätten und nun Steuergelder fehlen werden. Die Künstlerin Laurie Anderson fordert unterdessen einen radikalen Wechsel der dortigen Kulturpolitik.

Von Burkhard Müller-Ullrich



"'Griechenland 2006' - Die Geschichte einer verpassten Reise" von Nele Pollatschek

Eine Erzählung exklusiv für die ARD Kulturprogramme

(mdr) - "Ja, wenn die Erzählerin als 17-jährige mit dem Rucksack nach Griechenland gereist wäre, dann hätte sie eine Muschel vom Strand von Patras mitgebracht, eine Mix-CD, einen unerklärlichen Ekel vor Perserteppichen und Retsina und Geschichten, bei denen auch die schlüpfrige Heidemarie noch rot werden würde. Sie aber blieb zuhause - und lernte im Fernsehen, was sie verpasste. Wie ihr "Griechenland 2006" hätte werden können, das wird sie sich erst im Altersheim ausmalen. Eine Reisegeschichte voller Phantasie - wild, romantisch und urkomisch erzählt von Nele Pollatschek." - Die Kulturprogramme der ARD haben 40 Autorinnen gebeten, eine Erzählung zum Thema "Reisen" für das ARD Radiofestival zu schreiben.







Jetzt zuhören oder untergehen!

Nur Moral kann die Menschheit noch retten

(dlfk-audio - 8:31 min) - Markus Gabriel

Krach in Neu-Meteln

Neuer Streit um Christa Wolf & Sarah Kirsch

oder Jutta Schuberts Angriff

(dlfk-audio - 7:18 min) - Interveiwe mit Thorsten Ahrend



Danach fragen Kunden - Umgeblättert heute

(bm) - "Die neuen Texte von Roberto (dlfk) - Bolaño sind, wie all seine Texte, große Liebeserklärungen an die Literatur"



Seweryna Szmaglewska

"Die Frauen von Birkenau"

(dlfk) - Kühler Blick auf den grausamen Lageralltag



Abgründe

Emmanuelle Bayamack-Tam

(dlfk-audio) - "Arkadien"Paradies



Roger Willemsens

(dlfk-audio) - "Der Knacks"Eine vertraute Stimme



Poetische Natur

(dlfk-audio) - Daniela Danz "Wildniß"



Bologna

Besuch in der Stadt der Cantautori

(dlfk-audio - 4:47 min) - von Elisabeth Pongratz



Das Literaturmagazin



"Der letzte Satz"

Robert Seethalers Roman über Gustav Mahler

Gespräch (12:28 min) -mit dem Autor

Mein Arkadien

Nackt auf der Wiese

(dlfk-audio - 2:24 min) - von Peter Stamm



"Basquiat" von Julian Voloj & Søren Glosimodt Mosdal

(dlfk-audio - 6-18min) - Rezension von Eva Hepper

Origami-Simulator und multimediale Gedichte

(hei) - Digitale Origamikunst, Coden für Einsteiger und die Kunst des gesprochenen Wortes. Das alles zeigen wir in den aktuellen Webtipps.



Anna Kordsaia-Samadaschwili

"Sinka Mensch"Überlebenskunst in Tiflis

(dlfk) - Das Leben der Boheme in Tiflis in einem Hinterhof beschreibt die Georgierin Anna Kordsaia-Samadaschwili in "Sinka Mensch" - der Roman liest sich als Allegorie auf die wechselhafte Geschichte Georgiens in der Sowjetperiode und der Zeit des Umbruchs.



Der Komponist István Zelenka

Eine Einladung, sich zu beschäftigen

(dlfk) - Der Frage nach Klang und Geräusch ordnet der ungarisch-schweizerische Komponist und Performer István Zelenka lediglich eine sekundäre Rolle zu. Vielmehr ist sein Anliegen, Menschen anzuregen, sich mit seinen Kompositionen zu "beschäftigen".



Uraufführung bei den Salzburger Festspielen

Langeweile mit Peter Handkes "Zdeněk Adamec"

(dlfk) - Zdeněk Adamec verbrannte sich 2003 öffentlich in Prag und wollte so gegen den Vormarsch des Kapitalismus protestieren. Peter Handke würde Adamecs Image als Irrer wohl gern korrigieren, aber Vorlage und Inszenierung sind trostlos verdorrt.

Von Christoph Leibold



Julian Voloj/Søren Mosdal: "Basquiat"

Beeindruckende Hommage an einen Ausnahmekünstler

(dlfk) - Noch immer inspiriert der 1988 mit nur 27 Jahren verstorbene Maler, Musiker, Zeichner und DJ Jean-Michel Basquiat Kunst, Mode und Musik. Eine außergewöhnliche Graphic Novel erzählt sein rasantes Leben im Spiegel seiner Kunst



Zum Tod von Tilman Jens

Ein freiheitsliebender Weltenbummler

(dlfk) - Tilman Jens produzierte zahlreiche TV-Features, schrieb viel beachtete Artikel und Bücher über seinen Vater Walter Jens und Helmut Kohl. Der Kollege und Freund Heribert Schwan sagt, Jens sei immer unangepasst gewesen. Er starb im Alter von 65 Jahren.

Heribert Schwan im Gespräch mit Eckhard Roelcke