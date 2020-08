, 6.8.2020, 219.Tag des Jahres, 737.645. Tag der Zeitrechnung, imu.a. Barenboim-Said Akademie - Hörspiel: Wissen. Macht. Panik.Keine Ahnung + Imu.a. "Der Terror der einsamen Wölfe - dlfk ) - Sitzt bald künstliche Intelligenz neben Redakteurinnen und Redakteuren und schreibt zündende Leitartikel? Die "Süddeutsche Zeitung" geht dem nach und stellt fest: Auf dumme Fragen fallen Maschinen (noch) nicht die richtigen Antworten ein. mdr ) - "Es wird eine Reise auf Leben und Tod: Drei verbliebene Mitglieder einer Band, die vor langem einmal berühmt war, begegnen sich in ihrem Heimatdorf. Einer von ihnen besitzt Songmaterial ihres verstorbenen Spiritus rector, das er zu einem letzten Album verarbeiten möchte. Doch der Weg dahin ist kompliziert… Frank Schulz ("sowieso mein Lieblingsautor", Harry Rowohlt), der sich in seiner "Hagener Trilogie" und in seinen "Onno Viets"-Romanen als Meister grotesk-melancholischer Literatur erwiesen hat, erzählt von einer Expedition zu einem geheimnisvollen Bach, letztlich: einer Reise in die Kindheit. - Die Kulturprogramme der ARD haben 40 Autorinnen gebeten, eine Erzählung zum Thema "Reisen" für das ARD Radiofestival zu schreiben. dlfk-audio -12.20 min) - Wenn blische fubbern - Lyrik für Kinder von Nils Mohl und Katharina GreveGespräch mit den Autoren(dlfk-audio) - Lyrischer TageskommentarVon Karen Kames(dlfk-audio) ----> mehr + über seine Bücher hier Rezension dlfk-audio ) - von Katharina Teutsch dlfk ) - In der "FAZ" hat Helga Schubert ihre Kolleginnen Christa Wolf und Sarah Kirsch als "SED-Schriftstellerinnen und auch -Funktionärinnen" bezeichnet. Bei Kirsch handele es sich um eine Verwechslung, sagt die Bachmann-Preisträgerin nun, bei Wolf nicht. dlfk ) - Nach dem Mauerfall beginnt in den Feuilletons die Debatte über DDR-Literatur. Schriftstellerinnnen und Schriftsteller werden mit bösen Anschuldigungen konfrontiert. Eine Diskussion mit Christa Wolf, Jurek Becker und Peter Schneider aus dem Jahr 1990. dlfk ) - Nina und Mado sind seit 20 Jahren ein Paar, doch als sie zusammenziehen wollen, tauchen neue Hindernisse auf. Frankreichs Theaterlegende Martine Chevalier und Barbara Sukowa brillieren in dem Film, der womöglich der Liebesfilm des Sommers ist. dlfk ) - Den deutschen Theatern geht es nicht gut. Auf bis zu zwei Drittel ihrer Einnahmen mussten sie in den letzten Monaten verzichten. Ihnen jetzt eine spezielle Förderung zu verweigern, wäre für Theaterintendant Matthias Lilienthal schlicht "eine Unverschämtheit". dlfk ) - Groß war die Dankbarkeit des britischen Ensembles Tenebrae und seines Leiters Nigel Short - beim Granada Festival konnten die Vokalistinnen und Vokalisten endlich wieder öffentlich auftreten - in ihrer Spezialdisziplin Renaissance-Polyphonie. dlfk ) - Clemens Berger erzählt in "Der Präsident" von einem Polizisten, der dem amtierenden Ronald Reagan zum Verwechseln ähnlich sieht. Als der Doppelgänger beginnt, sich in die Politik einzumischen, wird es heikel - und amüsant