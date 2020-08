Krimibestenliste August

Deutschland-Dystopie auf Rang eins

(dlfk) - Gleich sieben Neuzugänge gibt es in der Krimibestenliste vom August. Lee Child steigt mit "Der Bluthund" auf Platz zwei ein, Zoë Beck springt mit "Paradise City" an die Spitze. Aber paradiesisch ist ihr Entwurf von Deutschland in 100 Jahren nicht.

<--- bestellen



August 2020

Sachbücher des Monats

(hei) - Die Top Ten unter den Sachbüchern nebst einer persönlichen Empfehlung

<--- bestellen



Aus der Werkstatt der Verlage (XXIX)

Voland & Quist: "Da das nun in diesem Jahr ein bisschen anders läuft, rufen wir den zweiten Frühling aus"

(bm) - Die Verleger-Blicke in den Editorials der Herbstvorschauen auf ihre jeweiligen neuen Programme und auf die Branche derzeit wollen wir in loser Folge mit Ihnen teilen. Hier heute das Editorial des Voland & Quist Verlages ...

<--- bestellen



Erinnerungen von Patti Smith

Die Seele ist ein seltsames Gelände

(faz) - Es schweifen die Gedanken, und Rätsel bleiben stehen: Patti Smith setzt mit "Im Jahr des Affen" die Reihe ihrer Erinnerungsbücher fort. Vom Tod umfangen predigt sie den Rock 'n' Roll.

<--- bestellen



Frido Mann wird 80

Stolze Pflicht des Enkelseins

(faz) - Frido Mann gehört zu den wichtigsten Botschaftern des deutsch-amerikanischen Austauschs in der Welt. Dem Schriftsteller und Psychologen zum 80. Geburtstag.





Kinderbuch

Rassismus

(piqd) - weshalb die Kulturbranche Vorbild sein sollte und nicht Teil des Problems! -Als ich mich neulich in den Netzwerken erkundigte, wie viele POC in Entscheidungs- bzw. Machtpositionen der Buchbranche den Follower*Innen einfielen, war großes Schweigen im digitalen Wald. Irgendwann fielen dann drei Namen, aber sowohl im Buchhandel als auch in der Presse, in Verlagen und weiteren Literaturunternehmen bestimmt bis heute die weiße Mittel- bis Oberschicht, was auf den Markt kommt, was sich verkauft und wie es einzuordnen ist.



Buch-Branchen-Nachrichten

Börsenblatt-News



BUCHHANDEL

1wdr.de: Schwere Zeiten trotz Solidarität

Die Corona-Krise sorgt für schlechte Zahlen im Buchhandel - doch kreative Aktionen und Hilfe von Kundinnen und Kunden sorgen für Entlastung.



boersenblatt.net: Die Sonntagsfrage

"Fühlen Sie sich als literarischer Versager, Herr Strüven?"



KULTUR

boersenblatt.net: "Neustart Literatur"

Deutscher Literaturfonds fördert Lesungen.



BUCHMESSE

nordbayern.de: Spannende Jubiläumsausgabe

Das 40. Erlanger Poetenfest findet Ende August trotz Corona statt - natürlich etwas anders als sonst.



boersenblatt.net: Warum Tessloff zur Frankfurter Buchmesse kommt

"In meiner Welt geht das", betont Geschäftsführerin Katja Meinecke-Meurer.





AUTORINNEN UND AUTOREN

taz.de: Im kulturellen Dazwischen

Die Geschichten von afrikanischen Schriftstellerinnen aus der Diaspora.



faz.net: Der Menschenfänger

Jussi Adler-Olsen wird 70 und hat eine ungewöhnliche Geschichte als Schriftsteller hinter sich.



gulfnews.com: Fantasy author

mispronounces authors' names during Hugo Award ceremony, is accused of racism.



welt.de: "Ich wählte die Nacht..."

Die Geschichte von Georg Büchners spektakulärerer Flucht aus Gießen.



RECHTLICHES UND POLITIK

theguardian.com: "A testimony of a decayed system"

Zimbabwean author Tsitsi Dangarembga arrested during crackdown by security agencies.