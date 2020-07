Barbarische Idiotokratie

Play-Nice-Syndrom der Literaturkritik

Zeig ihnen wie man abgefuckt & altklug rüberkommt

(piqd) - Der jetzt auch nicht so super gealterte Fehlfarben-Sänger Peter Hein ("Paul ist tot") meinte mal, er sei nicht negativ, er finde nur alles scheiße, und eigentlich wollte ich dieses Buch hier nicht schlecht finden. Aber dann las ich letztens in der SZ einen Artikel ("Wo die milden Kerle wohnen", von Carlos Spoerhase) über das neue Play-Nice-Syndrom in der Literaturkritik. Die meisten Redaktionen bringen nur noch "positive" Empfehlungen, meint Andreas Merkel





Buch-Branchen-Nachrichten

Börsenblatt-News



BUCHHANDEL

boersenblatt.net: White-Label-Shops von Libri und Könemann

Hoheit über Online-Sortiment: Einzelne Titel können gesperrt werden.



thebookseller.com: On the road to recovery

After some hard months, the Italian book market is now showing signs of an upturn.



KULTUR

zeit.de: Was ist da los?

Das Literaturarchiv in Marbach steckt hinter den Kulissen in einem Machtkampf um die Modernisierung.



BUCHMESSE

boersenblatt.net: "Wir brauchen die analoge Buchmesse"

Börsenvereins-Vorsteherin Karin Schmidt-Friderichs über ihr Amt in Corona-Zeiten.



boersenblatt.net: Leipziger Buchmesse

Vorsicht vor Betrug mit dubiosen Formularen von vermeintlich kostenlosen Katalogeinträgen.



AUTORINNEN UND AUTOREN

fr.de: "Ich wünsche mir, dass die Buchmessen stattfinden"

Autor Clemens Meyer über das Leben als Autor in der Krise, Ost-West-Verhältnisse und seine Themenwahl.



stern.de: Geburtstag mit Beigeschmack

Harry-Potter-Autorin JK Rowling wird 55 - in letzter Zeit stand sie allerdings fast nur in der Kritik.



the1a.org: Instilling the love of reading

Actor and books enthusiast LeVar Burton talks about reading during the crisis.



RECHTLICHES UND POLITIK

spiegel.de: Debatte um die "Big Four"

Die Bosse von Facebook, Amazon, Google und Apple kommen bei Anhörung vor US-Repräsentantenhaus gut weg.



lithub.com: "Amazon systematically blocked us!"

Anonymous US bookseller criticizes Amazon during tech hearing.



Deutsches Literaturarchiv: Unverständliche Zerrüttung

Das Literaturarchiv in Marbach steckt in Grabenkämpfen.

Von Alexander Cammann



Gebrauchtbuch

momox veröffentlicht erstmals Re-Commerce Bestsellerliste

(bm) - Harry Potter dominiert in der Kategorie Belletristik, Gregs Tagebücher sind der absolute Hit bei Kinderbüchern aus zweiter Hand - momox, das europaweit tätige Re-Commerce Unternehmen beim Verkauf gebrauchter Bücher, hat erstmals eine Bestsellerliste für Bücher aus zweiter Hand veröffentlicht. Hier sind die Second Hand-Bestseller in den Kategorien Belletristik, Sachbuch und Kinder- und Jugendbuch für das erste Halbjahr 2020 ...



Lesart, 30.7.2020

"You don't look gay"

Eine persönliche Auseinandersetzung mit Homophobie

Gespräch (10:59 min) mit Julius Thesing

<--- bestellen













Mein Arkadien

Keine Quallen, Südwind, die Haare zuletzt in der Stadt gekämmt

(dlfk-audio - 4:20 min) - Von Judith Hermann

<--- bestellen + mehr über ihre Bücher hier

















Buchkritik

"Ein wahrer Apfel leuchtete am Himmelszelt" von Sabine Peters

Rezension (5:19 min) von Helmut Böttiger

<--- bestellen















"Colón", ein vergessener Wenderoman

Wiederentdeckung des Autors Jan Groh

(dlfk-audio - 5:29 min) - Porträt von Cornelius Wüllenkemper

<--- vergriffen















Straßenkritik - (dlfk-audio - 1:16 min)

"Girl, Woman, Other" von Bernardine Evaristo

<--- bestellen

















Empfehlungen

Buchhandlung Ferlemann und Schatzer aus Berlin empfiehlt ...

Gespräch mit Herwart Ferlemann

<--- bestellen



Kein Roman? Nein besser!

Neuübersetzung Dostojewskis "Aufzeichnungen aus einem Totenhaus"

(piqd) - "Das Werk ist kein Roman, weil ein Roman begrifflich eine Handlung verlangt. Im "Totenhaus" passiert nichts, alles ist tot."; heißt es in einem Lexikoneintrag zu diesem Text von Fjodor Dostojewski. - Nun liegt das Werk, das kein Roman ist, in einer neuen Übersetzung von Barbara Conrad im Carl Hanser Verlag vor. Es ist die vierte Übersetzung, die ich gelesen habe, und sie hat die mir bislang liebste von Alexander Eliasberg aus dem Jahre 1923 auf den zweiten Platz verdrängt. - mehr hier















Neben Schiffsmotoren

Robert Seethalers "Der letzte Satz"

(zeit) - Im neuen Roman von nimmt der Komponist Gustav Mahler auf einer Atlantik-Überquerung Abschied vom Leben. Eine Rezension von Ijoma Mangold