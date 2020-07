Erzählen der Erinnerung als Metamorphose

, 30. Juli 2020, 212.Tag des Jahres, 737.638. Tag der Zeitrechnung, imu.a. Radiokunst neue Autorenproduktionen + Imu.a. Spielfilme: "Lichtes Meer" (Deutschland 2014) - "Der andere Liebhaber" (Frankreich / Belgien 2017)"Ein großer Klassiker ist heutzutage ein Mann, den man loben kann, ohne ihn gelesen zu haben." ( Gilbert Keith Cheste rton dlf ) - Das Bundeskabinett hat einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, der den Einsatz von Leiharbeitern in der Fleischindustrie verbietet. Viele Kommentatoren finden, dass es längst überfällig gewesen sei, neue Arbeitsschutzregeln aufzustellen. Außerdem bewerten die Zeitungen den angekündigten Abzug von rund 12.000 US-Soldaten aus Deutschland. dlfk ) - Mick Jagger und andere Musiker wollen nicht, dass ihre Musik bei Wahlkampfauftritten von Trump gespielt wird. Sie fordern deswegen, dass Politiker ihre Zustimmung einholen müssten. Die "FAZ" findet das überflüssig. dlf ) - Schwerpunkt ist die Anhörung der Chefs von Amazon, Apple, Facebook und Google im US-Kongress. Außerdem geht es um den angekündigten Abzug von knapp 12.000 amerikanischen Soldaten aus Deutschland und den Umgang mit Urlaubsrückkehrern in Corona-Zeiten."Jahre im Disneyland. Real-Life-Reiseminiaturen"Eine Erzählung exklusiv für die ARD Kulturprogramme mdr ) - Modern, cool, zeitgemäß - so feierte das Feuilleton in diesem Frühjahr Leif Randts Roman "Allegro Pastell". Für das ARD Radiofestival erzählt der Autor nun von den wichtigsten Urlauben seines Lebens. In einer Collage aus Reisetagebuch-Miniaturen blickt er auf verschiedenartige Disneyland-Erfahrungen zwischen 1992 und 2020 zurück, auf Asien und Amerika, auf Johannesburg und Lindau. - Der Schriftsteller Leif Randt wurde in Frankfurt geboren und lebt heute in Maintal-Ost und Berlin. Bei seiner ersten Reise ins Disneyland war er keine zehn Jahre alt. - Die Kulturprogramme der ARD haben 40 Autorinnen gebeten, eine Erzählung zum Thema "Reisen" für das ARD Radiofestival zu schreiben. dlfk-audio - 2:48 min) - Von Hans von Trotha dlfk-audio - 10:54 min) - Gespräch mit der Autorin Ute Woltron<--- bestellen Das EOTO-Archiv für Schwarze Literatur in Berlin dlfk-audio - 5:46 min) - Von David SiebertBuchkritik:"Der Gebrauch des Körpers" von Giorgio Agamben dlfk-audio - 5:57 min) - Rezension von Jens Balzer<---- bestellen dlfk-audio - 3:25 min) - Von Thorsten Nagelschmidt dlfk ) - Der italienische Erfolgsautor Marco Balzano erzählt in "Ich bleibe hier" das Drama von Graun, einem Dorf an der österreichisch-italienischen Grenze. Gerade der ruhige Ton des Romans macht die Geschichte über Verlust und Widerstand eindringlich. Von Ursula März<--- bestellen dlfk ) - Ein Jurastudent gerät an eine PR-Agentur, die mit Hasskampagnen und Fake News den Ruf prominenter Liberaler zerstört. Der polnische Regisseur Jan Komasa erweist sich mit seinem Film "The Hater" erneut als intelligenter und unangepasster Chronist. dlfk ) - Am Tisch mit den Obamas dlfk ) - Ihre Reisen zum Bachfest 2020 mussten ausfallen. Stattdessen haben Bach-Chöre aus aller Welt nun musikalische Botschaften nach Leipzig geschickt. radio ) - Von Brutalo- über Spektralmusik mittels Computer zu den Wurzeln des Kontrapunkts. Melodramatisches Triptychon von Magnus Lindberg. Mit einem Kraftakt verschaffte sich 1985 der damals 27-jährige Magnus Lindberg Gehör auf den Konzertpodien. Mit Peter Kislinger dlfk ) - In einigen Bundesländern beginnt bald wieder die Schule. DieDuisburger Lehrerin Nina Toller hat ein mulmiges Gefühl wegender Ansteckungsgefahr. Keine Sorgen macht sie sich hingegenüber Lernlücken. Probleme sieht sie eher bei digitalenKompetenzen.