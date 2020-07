Metamorphose des Sinns

Sachbuch-Bestenliste bm ) - von Die Welt / WDR 5 / Neue Zürcher Zeitung / ORF-Radio Österreich 1 bm ) - Die wbg (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) appelliert an den Buchhandel, sich an der Wahl zum höchstdotierten deutschsprachigen Sachbuchpreis "WISSEN!" zu beteiligen.Verleger-Blicke bm ) - Die Verleger-Blicke in den Editorials der Herbstvorschauen auf ihre jeweiligen neuen Programme und auf die Branche derzeit wollen wir in loser Folge mit Ihnen teilen. Hier heute das Editorial von Wagenbach - Verlegerin Susanne Schüssler: bm ) - Neue Bücher berichten davon, wie Füchse, Biber und Wölfe dem Menschen immer näher rückenBUCHHANDELThalia vertreibt Bücher des umstrittenen Kochs weiter, Hugendubel nimmt die Bücher aus dem Sortiment.VERLAGEDie deutsche Verlagsgruppe Random House firmiert künftig unter dem Namen Penguin Random House und bekommt ein neues Logo."Books From Spain" portal opens, a new initiative to help the Spanish market widen its international rights trading.AUTORINNEN UND AUTORENDie Frankfurter Ausgabe der "Sämtlichen Werke" von Friedrich Hölderlin ist wieder im Buchhandel erhältlich.Michael Krüger zum Tod des italienischen Lektors Enrico Ganni.Prize-winning young author Bryan Washington on future books, diversity in literature and coming out.Authors Pankaj Mishra and Viet Thanh Nguyen on the current protests and our debate about free spech.DIGITALISIERUNGDer Textgenerator der Firma Open AI erschafft Texte, die von menschlicher Literatur fast nicht mehr zu unterscheiden sind.RECHTLICHES UND POLITIKEuropa muss ein klares Zeichen setzen und das Urheberrecht stärken.AUSZEICHNUNGENGewinnerinnen und Gewinner der Sales-Award-Hauptpreise per Video bekanntgegeben. bb ) - In ihrer zweiten Vergaberunde dieses Jahres hat die Jury des Deutschen Übersetzerfonds beschlossen, 73 Stipendien in der Gesamthöhe von 325.500 Euro zu vergeben. bb ) - Der Audio-Streamingdienst Deezer hat sich personell am Berliner Standort verstärkt: Jessica Gösken (40) ist seit Mai als Audiobooks & Podcast Manager und seit Juni Felix Zwinzscher (34) als Podcast Production Manager tätig. bb ) - Der Sales Award Sonderpreis 2019 geht an Marlene Taschen, Geschäftsführerin des Taschen Verlags, für "überragende und einzigartige Konzepte im Bereich Sales". Aus diesem Anlass hier ein Interview von Marlene Taschen, das Börsenblatt-Redakteur Stefan Hauck führte und das erstmals in Börsenblatt 41 / 2019 erschienen ist. Ein Gespräch über neue Ideen, Arbeitskultur und Portfolio-Erweiterungen bgl ) - Malte Herwig ergänzt seine Biographie Meister der Dämmerung über Peter Handke um die Geschehnisse um den Literaturnobelpreis 2019. Von Lothar Struck<--- bestellen piqd ) - Kurzgeschichten und Gedichte haben aber einen entscheidenden Vorteil gegenüber dem, was in der Literatur sonst bevorzugt wird. Der Roman ist in seiner Verpackung zumeist recht klobig und passt in keine Jackentasche. Die Lektüren stehen über, man kann auf einer Zugfahrt beginnen, wenn sie aber nicht, wie der Roman um die Welt geht, oder wenigstens große Teile eines Kontinents überwindet, muss man die Lektüre abbrechen und im nächsten Zug neu ansetzen. Vom Nahverkehr ganz zu schweigen. Glückwunsch dia ) - Nancy zählt zu den bedeutendsten Philosophen der Gegenwart. Er lehrte bis zu seiner Emeritierung Philosophie an der Université Marc Bloch in Straßburg und hatte Gastprofessuren in Berkeley, Irvine, San Diego und Berlin inne. Sein vielfältiges Werk umfasst Arbeiten zur Ontologie der Gemeinschaft, Studien zur Metamorphose des Sinns und zu den Künsten, Abhandlungen zur Bildtheorie, aber auch zu politischen und religiösen Aspekten im Kontext aktueller Entwicklungen.<--- bestellen fk ) - Der französische Philosoph Jean-Luc Nancy begleitet mit seinen Texten und Spenden seit nunmehr einem halben Dutzend Jahre das Onlinefeuilleton Faust-Kultur. Die Redaktion bedankt sich und gratuliert dem Philosophen zu seinem 80. Geburtstag mit einem Gespräch aus dem Jahr 2013, das drei Redakteure der Zeitschrift Otium mit ihm führten. Darin erweist er sich einmal mehr als ein Denker, der sich verstärkt auch im Politischen lokalisiert.