Erfindung der Null

VERLAGEKlett Kinderbuchs Verlegerin Monika Osberghaus berichtet im Interview mit dem Deutschlandfunk von der Debatte um das Buch und den vorgenommenen Änderungen.BUCHHANDELDer Handelsverband Deutschland fordert die Einrichtung eines Innenstadtfonds, um verödende Stadtzentren zu retten.By giving books to bookclubs instead of selling them in bookstores, the british publishing feared to destroy its industry in times of a retail price maintenance.RECHTLICHES UND POLITIKDie Forderungen der Freilassung vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte waren bislang erfolglos.To protect themselves publishers in Hong Kong self-censor books by changing words.AUSZEICHNUNGEN UND PREISEThilo Krause und Anne Pauly ausgezeichnet.Geiger wird für seinen Roman "Unter der Drachenwand" geehrt.The longlist announces many debute titles but also the name of Hilary Mantel, who get the prize twice in past.VERANSTALTUNGENDer Börsenverein NRW und der Arbeitskreis Verlags-PR e.V. laden am 26. August zum gemeinsamen Netzwerkabend ein.Auch wenn viele Programmpunkte des Münchner Literaturfests entfallen, soll zumindest die Bücherschau stattfinden können.