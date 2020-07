Unliebsame Debatten erstickt

Preisverleihung

Ab zwölf Uhr: Die Sieger beim Sales Award 2019

(bm) - Highnoon beim SALES AWARD: Heute um 12.00 Uhr lüften Jury-Mitglieder Antje Buhl und Stephanie Lange das Geheimnis um die Gewinner für die Hauptpreise Buchhandel und Verlag





Buch-Branchen-Nachrichten

Börsenblatt-News



BUCHHANDEL

nothingintherulebook.com: A dream situation

UK indie bookstores urge readers to cancel their Amazon Prime accounts and shop locally.



VERLAGE

nytimes.com: A fast climb

US Publishing, with its many new leaders, is "in a rare moment of transformation".



insidephilanthropy.com: From Famine to Feast

New Press publishing house faced an existential threat in the corona crisis - and came out on top.



publishersweekly.com: Working together

Internet Archive founder Brewster Kahle tells publishers to drop "needless lawsuit".



AUTORINNEN UND AUTOREN

vanityfair.com: Retaliation coming up

Ex trump attorney Michael Cohen is out of jail and preparing a book on the US president.



theguardian.com: "Be more like George RR Martin!"

Fantasy author Brandon Sanderson on dealing with rejection as an author.



boersenblatt.net: Selfpublisher-Umfrage 2020

Veröffentlichungen, Einnahmen, Verlagssuche: Hobby- und Profiautoren verbindet immer weniger.



VERANSTALTUNGEN

boersenblatt.net: Branchennachwuchs trifft sich in Frankfurt

Anfang Oktober tagt das Nachwuchsparlament 2020 digital und analog.



boersenblatt.net: Verändertes Ausstellungskonzept

Die Stuttgarter Buchwochen und Karlsruher Bücherschau finden statt - pandemiebedingt ohne Gastland.



AUSZEICHNUNGEN

sueddeutsche.de: Erinnerung und Gedächtnis

Esther Kinsky mit Sebald-Preis ausgezeichnet.





Im Wald, im Holzhaus

Michael Krügers Gedichte aus der Quarantäne (16)

(szm) - Der Schriftsteller begann die Therapie gegen eine Leukämie gerade, als das Coronavirus sich verbreitete. Für das SZ-Magazin schreibt er Gedichte aus der Quarantäne. Folge 16: ein Spaziergang mit Tschaikowski.



Penguin Random House

Auch deutsche Verlagsgruppe mit Vorname Penguin

(brp) - Die vollständige Zusammenführung der deutschen Verlagsgruppe Random House und der internationalen Verlagsgruppe Penguin Random House (PRH) durch Bertelsmann ist bereits vollzogen, jetzt wird auch der Name vereinheitlicht: Die größte deutsche Publikumsverlagsgruppe mit Sitz in München firmiert künftig ebenfalls unter dem Namen Penguin Random House. Auch ein neues Logo wird eingeführt.



Salzburger Festspiele

Peter Handke: "Bitte, macht keinen Narren aus mir!"

(stand) - Handkes Theaterstück "Zdenek Adamec" erscheint am kommenden Montag als Buch & feiert Anfang August bei den diesjährigen Salzburger Festspielen Premiere (..) "Es wird kein Urteil über das verzweifelte Menschenwesen gefällt, das aufgeregte Reden und Gestikulieren wendet sich dem Zdeněk an manchen Stellen auf eine Weise zu, als wäre er mitten unter ihnen und noch zu retten: "Was zeichnest du da in die Luft?" / "Einen Fluchtweg?" / / "Und?" // "Und" / / "Und?" / / "zeichne weiter, kleiner Träumer, zeichne weiter." -Was für ein selten schöner lakonischer Schluss dann, gesprochen von dem "Spieler", der dem Autor am nächsten zu stehen scheint: "Ich wollte noch was sagen." Darauf die knappe Antwort eines andern: "Sag's!" Und der letzte Satz des Stücks: "Jetzt weiß ich's nicht mehr. Plötzlich weiß ich nicht mehr." Es schließt mit der Regieanweisung: "Musik. Großes Orchester. Bloßes / Einstimmen, anschwellend." (Hans Höller, 18.7.2020)"

<--- bestellen



Selfpublishing-Umfrage 2020

Hobby- und Profiautoren verbindet immer weniger

(bb) - Mehr Selfpublishing-Neulinge, höherer Mittelwert der monatlichen Einnahmen, Ausgaben pro Buch auf Rekordniveau und der Anteil derer, die gern bei einem Verlag veröffentlichen würden, sinkt kontinuierlich - das sind die Ergebnisse der Selfpublisher-Umfrage 2020.



Drama in der Krise

Was TheaterautorInnen jetzt schreiben

(dlfk) - Wie trifft der Theater-Shutdown die Autorinnen und Autoren? Arbeiten sie einfach weiter an ihren Texten? Oder fehlt das kreative Umfeld? Ein Podcast über das Schreiben für die Bühne.