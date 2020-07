Wasser predigen, Bier trinken

t. piqd ) - Das Literaturmuseum der Moderne in Marbach versetzt zum Beispiel seine BesucherInnen in die Werkstatt der DichterInnen und macht so erfahrbar, wie Literatur und Poesie entsteht und was sie ausmacht. Das hat mit Verfahren des Verdichtens zu tun, mit dem Klang der Worte und ihrem Rhythmus, ebenso wie mit der Materialität des Schreibens, des Papiers, wie der Auswahl der Hilfsmittel, seien es Fotografien, Diagramme oder gesammelte Objekte. gue ) "Wohl kaum ein deutschsprachiger Gegenwartsautor läßt seine Leserinnen und Leser derart an seinem Schaffen, seinem Leben, seiner Literatur teilnehmen, läßt sich in die Karten schauen beim Überarbeiten von Gedichten, wenn eine bessere und neue Version entsteht. Was ist produzierender Autor, was ist Text, was gehört zur Literatur, was zum Ich?" Von Lars Hartmann<--- bestellen gue ) An dem Schriftsteller Alban Nikolai Herbst scheiden sich die Geister. Seine gesammelten Erzählungen sprechen jedoch für sich und gäben Anlass für eine literarische Rehabilitation . Von Thomas Hummitzsch gue ) "Sechs, sieben oder acht Personen, Frauen und Männer, stehen auf der Bühne, die ein öffentlicher Raum, vielleicht ein Platz sein soll, weiträumig auseinanderstehend positioniert (es ist, als hätte der Autor die Corona-Krise vorausgesehen), reden miteinander, fallen sich ins Wort, widersprechen oder ergänzen sich." Von Lothar Struck<--- bestellen gue ) "Wenn man nicht wüsste, dass sie tatsächlich so ihr Brot verdient, lesen sich die Beschreibungen, als hätte sie sie erfunden. Einfühlsam und spröde verfasst sie so eine kluge Selbstreflexion der eigenen Tätigkeit und des eigenen Lebensweges." Von Wolfgang Bock<--- bestellen VERLAGEUm der Buchbranche zu helfen, gibt die Verlags-WG die Hälfte der Gewinne durch Mehrwehrsteuer-Einnahmen an Autorinnen und Autoren weiter.BUCHHANDELOsiander eröffnet in Rottenburg am Neckar nach einem Umzug seine neue 490 Quadratmeter große Filiale.Die Buchhandelskette Thalia setzt auf Meinungsfreiheit und wartet die Urteile der Gerichte ab. Bei einer Verurteilung Hildmanns würden die Bücher aus dem Sortiment entfernt werden.Die Notlösung aus Lockdown-Zeiten soll dauerhaft bleiben und dabei sowohl die Umwelt schonen als auch den Service verbessern.Printed books are still mostly read in comparison to digital editions.After a year with high sales figures the british book industry struggles during the coronavirus pandemic.AUTORINNEN UND AUTORENKritikerin Insa Wilke und Blogger Linus Giese berichten vom Pluralismus" innerhalb der Literaturkritik und von dessen Bereicherung.Author Mark Dawson buys 400 copies of his book, which are no longer counted by Nielsen for the bestseller list.AUSZEICHNUNGEN UND PREISEDas Team des SALES AWARDs gibt in diesem Jahr per Video tiefe Einblicke in die verkäuferischen Leistungen der Kandidaten. Die ersten drei Videos für den Hauptpreis im Bereich Buchhandel sind jetzt online.Die Schriftstellerin und Übersetzerin Esther Kinsky erhält für ihren Text "Kalkstein" den 2020 erstmals vergebenen W.-G.-Sebald-Literaturpreis