Lehrbeispiel

(bm) - Jeden Morgen blättern wir für Sie durch die Feuilletons der führenden Tageszeitungen - damit Sie schnell einen Überblick haben, wenn Kunden ein bestimmtes Buch suchen oder Sie nach einer Idee für einen aktuellen Büchertisch: "Ein Buch, in dem man wohnen will": Andreas Schäfers Roman spielt in einem unheimlich schönen Haus. "Man liebt gerade deshalb alte Häuser,weil sie einem vermeintlich zum …

(bm) - Das Team des Sales Awards gibt in diesem Jahr per Video so tiefe Einblicke in die verkäuferischen Leistungen der Kandidaten wie noch nie. Die ersten drei Videos sind jetzt online ...



swr2.de: "Kreativ in der Krise"

Börsenvereins-Vorsteherin Karin Schmidt-Friderichs diskutiert mit Autorin Nora Bossong und Buchhändlerin Martina Bergmann über die Perspektiven der Buchbranche.



boersenblatt.net: "Noch reichlich Kapazitäten"

Eine Zwischenbilanz zum Lesungsfonds, der Buchhandlungen bei der Organisation von Veranstaltungen unterstützt.



deutschlandfunknova.de: Problematisch und weg damit?

Die Frage, wie Buchhandlungen mit umstrittenen Werken umgehen sollen, sorgt weiterhin für Diskussionen.



lithub.com: Changes at every age level

The Black Lives Matter movement has ignited a new wave of interest in diverse children's books.



boersenblatt.net: Netzwerk "Schöne Bücher"

52 unabhängige Verlage in Deutschland haben sich zum Netzwerk Schöne Bücher zusammengeschlossen.



verlagederzukunft.de: Der Reifeprozess des Buches

Oliver Seltmann über Geschichte und Ansatz des jungen Berliner Verlags seltmann+söhne.



theguardian.com: From high to help

After a record 2019, publishers now need help amid coronavirus pandemic.



theguardian.com: Working and living precariously

Being a young writer is still difficult financially - but will Covid change anything?



publishersweekly.com: Not over yet

John Bolton's "The Room Where it Happened" tops bestseller lists - the legal fight about it is still going on.



spiegel.de: Angriff auf die Pressefreiheit

Der militärkritische Journalist Matiullah Jan ist in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad entführt worden.



boersenblatt.net: Sales Award 2019

Vertriebspreise werden in digitaler Form nachgeholt.



Trump-Nichte zweimal neu dabei

22. Juli 2020

von Börsenblatt Online

Doppelter Bestseller: Die englischsprachige Ausgabe vom Mary L. Trumps Enthüllungsbuch "Too Much and Never Enough" landet gleich zweimal neu in unseren Sachbuch-Charts: In der britischen und US-amerikanischen Ausgabe. Unsere aktuellen Wochencharts im Überblick.

Gespräch

Bernhard Schlink im FAZ-Interview

(faz) - Viele Amerikaner möchten so klotzig reich sein wie Trump - Bernhard Schlink wurde mit seinem Roman "Der Vorleser" weltberühmt. Der Jurist, der 1990 eine neue Verfassung entwarf und vor vier Jahren für Hillary Clinton amerikanische Klinken putzte, im Gespräch über Gerechtigkeit, Generationen und Gesellschaften im Ausnahmezustand.- (s. a. hier + ---> Bücher von Bernhard Schlink + Heute in Radio+TV)