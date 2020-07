Wildes Denken

, 203. Tag des Jahres, 737.629. Tag der Zeitrechnung, imu.a. Jazz Live "Cologne Duets" - Hörspiel "Der Zauberer von Ost" - Nachwendekinder und die DDR +u.a. "Zu guter Letzt" (Spielfilm USA 2017).Eine Erzählung exklusiv für die ARD KulturprogrammeHeute, 21.7.20, von(+ hier Bücher der Autorin) mdr ) - "Setz deine Sonnenbrille auf, deinen Hut, heißt es, und: Du musst den Landweg nehmen. Terezia Mora, Büchnerpreisträgerin von 2018, hat eine poetische Wegbeschreibung verfasst, die am letzten Haus eines Ortes in Österreich beginnt und ein kleines, weißes Haus in Ungarn zum Ziel hat. Eine Reise durch Grenzgebiete, über eine Staatsgrenze, einmal buchstäblich durch eine Wand. Eine flirrende Anspannung liegt über allem, obwohl es durch eine vertraute Landschaft geht, vorbei an Schafgarbe, Schmetterlingen, versteinerten Schnecken. Ein Grenzgang und gleichzeitig eine Knobelei: Von welchen Orten spricht die Autorin?2Die Kulturprogramme der ARD haben 40 Autorinnen gebeten, eine Erzählung zum Thema "Reisen" für das ARD Radiofestival zu schreiben. dlfk-audio - 17:26 min ) - Interview mit Klaus Theweleit<--- bestellen Aufnahme vom 17.5. 2020 aus dem Deutschlandfunk KammermusiksaalWerke von Pärt,Vasks, Jancevskis, Mieze, Winkelmann, Widorski