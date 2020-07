Irina Liebmann erhält den Uwe-Johnson-Preis

"Zeit-Schwingungen, die Vergangenes und Gegenwärtiges verbinden"

(bm) - Der mit 20.000 Euro dotierte Uwe-Johnson-Preis 2020 wird der Berliner Schriftstellerin Irina Liebmann für ihren Roman Die Große Hamburger Straße (Schöffling & Co.) verliehen. Die sechsköpfige Jury wählte aus einer Vielzahl an eingesandten Texten aus den Bereichen Prosa und Essayistik die diesjährige Preisträgerin aus.



Abschiedsrede für Jörg Schröder

Begründer des legendären MÄRZ Verlages

(piqd) - Es ist selten, dass jemand dort stirbt, wo er geboren wurde und dazwischen, bis auf staatlich verordnete Abwesenheiten wie Wehrdienst oder Wanderschaft, nicht zeit seines Lebens vor Ort bleibt, sondern die Welten munter wechselt, um am Ende doch einen Kreis gelaufen zu sein. Im Falle von Jörg Schröder ist das nicht im Sinne einer Vergeblichkeit zu betrachten, sondern im Gegenteil: als Vollendung. von Annett Gröschner



Innerhalb eines Tages

Enthüllungsbuch von Trump-Nichte fast eine Million Mal verkauft

(sp) - "Too Much and Never Enough", Mary Trumps Abrechnung mit ihrem Onkel Donald Trump, ist ein echter Bestseller: Einen Tag nach Erscheinen sind in den USA schon fast eine Million Exemplare verkauft worden.



Ausbildung im Buchhandel

(bb) - Soll man ausbilden? Wer sich das fragt, kommt sofort in eine Kosten-Nutzen-Abwägung. Für Buchhändlerin Stephanie Schulz-Jander war das Ergebnis klar: Sie meldete sich zum Ausbildereignungslehrgang an. Hier erklärt sie, warum





