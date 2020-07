Sigrid Löffler über Amateure vs. Profis

Machen Blogger die Literaturkritik kaputt?

(dlfk) - Eine US-Studie befeuert die Debatte, ob vor allem im Internet Buchempfehlungen wirkliche Kritik weitgehend abgelöst haben. Hierzulande sei das so, sagt die Literaturkritikerin Sigrid Löffler: Das Urteil von Amateuren stehe über dem der Profikritiker.

Wo die milden Kerle wohnen

(sz) - Weshalb nur ist die amerikanische Literaturkritik so freundlich geworden? Weshalb geht es im Rezensionsgeschäft so überaus freundlich zu? Eine kultursoziologische Studie liefert erste Erklärungen.Buchhandel

Mangel motiviert

(sz) - Die Publizistin Rachel Salamander hat die "Literaturhandlung" in München als Ort des Dialogs gegründet. Ein Gespräch über ihre Kindheit in bitterer Armut, die Frage, ob Literatur systemrelevant ist und den Münchner Barkeeper Charles Schumann, dem sie ihr erstes Buch verkaufte.





BUCHHANDEL

fr.de: "Literatur in Einfacher Sprache ist Kunst"

Hauke Hückstädt, Leiter des Literaturhauses Frankfurt, über Literatur für alle.

publishingperspectives.com: Italians abandon reading during pandemic

New study shows disappointing development, with news consumption replacing reading for many Italians.

electricliterature.com: Dragons and society

Fantasy literature and its impact on the 21st century.



VERLAGE

boersenblatt.net: 100 Verlage machen Druck

In einem Brief an Bundesjustizministerin Christine Lambrecht fordern 100 Verlage die Wiedereinführung der Verlegerbeteiligung.



BUCHMESSE

fr.de: Viele Aussteller entscheiden sich gegen Teilnahme an Buchmesse

Viele Verlage und Buchhändler sagen ab - was bedeutet das für Sinn einer Ausstellung auf dem Messegelände?

mdr.de: Leipziger Buchmesse 2021 mit flexiblem Konzept

Messe-Direktor Oliver Zille schließt Verschiebung nicht aus, falls es die Lage erfordert.



AUSZEICHNUNGEN

boersenblatt.net: Heine-Preis für Rachel Salamander

Der Heine-Preis 2020 der Landeshauptstadt Düsseldorf geht an die Literaturwissenschaftlerin und Journalistin Rachel Salamander.



RECHTLICHES UND POLITIK

n-tv.de: Deniz Yücel in Türkei zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt

Das Urteil wegen angeblicher Terrorpropaganda wurde in Abwesenheit des Journalisten gefällt.

tagesschau.de: "Schlag gegen die Pressefreiheit"

Reaktionen auf das Yücel-Urteil

sueddeutsche.de: Grünen-Politikerin Tabea Rößner über die Urheberrechtsreform

Warum das neue Urheberrecht jeden etwas angehen sollte und warum Upload-Filter alternativlos sind