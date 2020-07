Von Ratten &  Menschen

Donnerstag, 16. Juli 2020, 198. Tag des Jahres, 737.624. Tag der Zeitrechnung, im Radio & Henrys Tipps u.a. Die Zeit & die Ewigkeit: Musik von Sofia Gubaidulina & der Akkordeonist Jean-Louis Matinier + Im Fernsehen u.a. "Zwei an einem Tag", Spielfilm nach dem Roman von David Nicholls. - mehr







Zitat des Tages

"Ich muss eine beträchtliche Menge Verstand haben; manchmal brauche ich eine Woche, um ihn zu ordnen." (Mark Twain)



16. Juli 2020

Die Presseschau aus deutschen Zeitungen

(dlf) - In den Kommentaren geht es um die juristische Niederlage der EU-Kommission im Streit mit Apple in Irland sowie die Affäre um die NSU-2.0-Drohmails in Hessen. Zentrales Thema ist allerdings die gescheiterte Paritätsregelung für Wahllisten in Thüringen.



Aus den Feuilletons

Die Mutter aller Tweets wird 150

(dlfk) - Die Ansichtskarte feiert ihren 150. Geburtstag und die "Süddeutsche" gratuliert. Stilecht mit einer Postkarte. Rührend! Doch Whatsapp-Grüße, Tweets und Instagram-Storys sind so viel schneller - und machen der eigenen Mutter, fürchtet die SZ, den Garaus.



Blick auf die Audio-MA 2020/II

Antenne Bayern & Bayern 3 führen Verlierer-Liste an

(dwdl) - Antenne Bayern setzte auch in der neuesten Audio-MA seinen Sturzflug fort, doch auch für Bayern 3 ging's rasant bergab. Bayern 1 verlor ebenfalls Hörer - hält sich aber als einziger Einzelsender noch über der Millionen-Marke. Großer Gewinner ist Radio BOB!



"Abstraktion und Wohlklang"

Der Bassist im Porträt von Thomas Loewner

(radio-audio - 56:36 min) -Der in Konstanz aufgewachsene Bassist Stefan Schönegg lebt seit zehn Jahren in Köln. Längst hat er sich in der dynamischen Jazz-Szene der Rheinmetropole etabliert und ist ein gefragter Sideman in zahlreichen Projekten.



Theater im Hörspiel

"kasperl am elektrischen stuhl" Von Konrad Bayer

(radio) - "Konrad Bayer, das ist so etwas wie die ewige Jugend der österreichischen Avantgarde", schreibt der Literaturwissenschafter Klaus Kastberger über die "schillerndste Figur der Wiener Gruppe'". In seinem schmalen Lebenswerk (kaum mehr als 600 Seiten) zerlege Bayer alle vorschnellen Überzeugungen.



"Komponieren mit dem Schwarzen Gold"

Die Schallplatte als Tonträger, Kunstobjekt und alternativer Klangerzeuger

(radio-audio - 56:46 min) - Plastiklöffel, die am Plattenteller kratzen, gebrochenes Vinyl oder Scheiben, in die feinste geometrische Formen geritzt werden - der Möglichkeitsspielraum, wie die Schallplatte als Klangerzeuger genutzt wird, ist schier unendlich.



Moers Festival 2019/2020

Datenbank und das Projekt "Coding Da Vinci"

(radio) - Während des diesjährigen Moers-Festival-Streams, bei dem ich nicht nur den Videostream von ARTE, sondern auch meinen Twitter-Stream mit den Hashtags zum Festival verfolgt habe, kam ich ins Gespräch mit Lennart Fischer, dem Entwickler der Moers-App für Mobilgeräte. Er hatte die Daten zu den einzelnen Konzerten der Moers-Festival-Jahrgänge 2019 und 2020 über eine API ins Netz gestellt, d. h. in Form von Rohdaten, die man sich als Programmierer ziehen kann und die man dann in eigene Anwendungen einbetten kann.



Zukunftsforschung

Der Mensch als Architekt der Welt von morgen

(dlfk) - Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Doch das hindert uns nicht daran, sie zu entwerfen. Derzeit gebe es eine



<--- bestellen











"Das Meer am 31. August"

Roman-Debut des Fischer-Lektors Jürgen Hosemann

Gespräch mit dem Autor (9:54 min) + (mehr hier)



<---- bestellen













Spaziergang in Budapest

Porträt der Autorin Zsófia Bán

(dlfk-audio - 5:45 min) - Von Terry Albrecht

<---- bestellen

(Mehr über die Autorin)















Ulrike Ulrich: "Während wir feiern"

Die einen amüsieren sich, die anderen sterben

(dlfk) - Während auf einer Züricher Dachterrasse eine Party steigt, kämpft ein Geflüchteter im Fluß um sein Leben. Der neue Roman von Ulrike Ulrich zeichnet ein Gesellschaftspanorama, das jedes selbstzufriedene Wir-Gefühl als Lüge entlarvt.

<--- bestellen













Buchkritik



"Die Wildnis, die Seele, das Nichts" von Michael Hampe

(dlfk-audio - min) - Rezension von Eike Gebhardt

<---- bestellen









Milde & Verriss

Literaturkritik oder igitales Geschnatter -

Gespräch mit Sigrid Löffler (6:26 min)



Henrys Musik-video-Tipps

Die Zeit und die Ewigkeit - Musik von Sofia Gubaidulina





JazzFacts "In geheimen Zimmern"

Ein Porträt des französischen Akkordeonisten Jean-Louis Matinier





"Unser psychosomatisches Dasein ausdrücken"

Der Komponist und Dirigent Bruno Maderna (1920-1973)





NOWJazz "Pole Position der Poesie" Der Pianist Vladyslav Sendecki