Recht auf Vergessenwerden

Mittwoch, 15. Juli 2020

"Charakterstärke entwickelt sich langsam, kann aber sehr schnell nachlassen." (Faith Baldwin)



Wertpapier:

"Süddeutsche" formuliert Selbstverständnis als "Kompass für die digitale Transformation".

(turi2) - Die "Süddeutsche Zeitung" formuliert eine Zehn-Punkte-Liste zum eigenen Selbstverständnis und als "Kompass in der digitalen Transformation". Zur Begründung heißt es: "In einer Zeit des stetigen technischen und damit verbundenen journalistischen Umbruchs stellt sich die Frage nach dem Selbstverständnis der Redaktion der 'Süddeutschen Zeitung', nach ihren Aufgaben und den vielfältigen Wegen der internen Zusammenarbeit immer wieder neu." Erarbeitet haben die Liste die aktuellen und ehemaligen Mitglieder des "SZ"-Redaktionsausschusses. Das Wertepapier soll die künftige Marschrichtung der "SZ" vorgeben, um so ihren Platz im Qualitätsjournalismus zu sichern.

SZ-Wertepapier: Diese zehn Punkte sollen der Kompass der Süddeutschen Zeitung sein

Die SZ ist mein wichtigster Auftraggeber. Nach vier Jahren als Redakteur in München arbeite ich nun als freier Autor in Berlin.



AWA 2020

Print-Reichweiten sinken / Nachwuchs beschert Youtube Traumreichweite

(hor) - Die Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse (AWA) erzählt immer auch Erfolgsgeschichten, die der großen Reichweitengewinner mit den gigantischsten Zuwächsen. Das ist in diesem Jahr nicht anders, selbst wenn die meisten großen Titel weiter Leser verlieren und die Gewinne der anderen sich oft auf niedrigem Niveau bewegen. Das große Aber: Die Feldarbeit der vorliegenden Erhebung endete am 17. März 2020 - also noch bevor Corona (auch) die Medienwelt durcheinandergewirbelt hat. Als Erklärung für die roten Zahlen kann Covid-19 also nicht herhalten.



Digitale Souveränität

Hochrangige Projektgruppe legt Konzept einer European Public Sphere vor

(aca) - Ein digitales Ökosystem, das europäischen Werten folgt, auf demokratische Kontrolle setzt und digitale Souveränität ermöglicht: Eine Projektgruppe um Henning Kagermann (acatech) und BR-Intendant Ulrich Wilhelm entwirft eine solche "European Public Sphere" (EPS) im digitalen Raum. Für den Aufbau dieses digitalen öffentlichen Raumes empfiehlt sie in dem gleichnamigen Impuls von acatech - Deutsche Akademie der Technikwissenschaften eine ambitionierte europäische politische Initiative, realisiert von einer breiten Allianz aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft.



VG Wort

Verlage kriegen zügig wieder Cash

(turi2) - Verlage könnten noch vor Umsetzung des neuen EU-Urheberrechts in Deutschland wieder an Einnahmen der VG Wort beteiligt werden, glaubt Rechtsexperte Christian Rath. Die Verlegerbeteiligung könne zügig in einem separaten Gesetz gelöst werden. Wird sie wieder eingeführt, erhalten Journalisten und Autoren weniger Geld von der VG Wort - diese Folge des neuen Urheberrechts sei von der Debatte um Uploadfilter überdeckt worden.



Stiftung Preußischer Kulturbesitz

"Das ist die Chance, uns neu zu erfinden"

(dlfk) - Eine Studie des Wissenschaftsrats empfiehlt die Auflösung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und eine Reform der ihr untergeordneten Einrichtungen. Stiftungspräsident Hermann Parzinger begrüßt die Vorschläge, sieht aber einen langen Weg voraus

Hermann Parzinger im Gespräch mit Vladimir Balzer



Anders Leben

Freiheit durch weniger Konsum

(dlfk) - Weniger kaufen ist in Zeiten des Klimawandels ein großes Thema, wird oft aber als Einschränkung und Verzicht angesehen. Menschen, die bereits "anders" leben, empfinden es jedoch vielmehr als Befreiung - und sehen darin ein Zukunftsmodell.

Von Maike Strietholt



Aus der Haft in ein anderes Leben

Birgit Birnbacher: "Ich an meiner Seite"

(dlfk) - Der 22-jährige Arthur versucht, wieder einen Platz in der Gesellschaft zu finden. Birgit Birnbacher, die Bachmann-Preisträgerin des vergangenen Jahres, erkundet in "Ich an meiner Seite" erneut sehr gekonnt prekäre Lebensverhältnisse.



Alternsforscher Christoph Englert

"Unser maximales Lebensalter sind 120 Jahre"

(dlf) - Da mögen einige noch so sehr vom ewigen Leben träumen: Bei 120 Jahren ist Schluss, sagt der Wissenschaftler Christoph Englert. Wir alt wir maximal werden können, ist in unsere Gene eingeschrieben: Auslesen können wir den Todeszeitpunkt dennoch nicht.



SZ und FAZ planen

Joint Venture für die Werbevermarktung

(dnv) - Die Pläne für eine Zusammenführung der Werbevermarktung von Süddeutscher Zeitung und Frankfurter Allgemeine nehmen konkrete Züge an. Die Gespräche, die die beiden Medienhäuser vor kurzem aufgenommen haben (DNV berichtete) haben offenbar zu einem echten Ergebnis geführt. In einem ersten Schritt haben die Verlage aus München und Frankfurt nun beim Bundeskartellamt in Bonn die Gründung eines Joint Ventures