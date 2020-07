"Bitch Bibel"

Dienstag, 14. Juli 2020, 197. Tag des Jahres, 737.622. Tag der Zeitrechnung, im Radio & Henrys Tipps u.a. Das hr-Sinfonieorchester in der Alten Oper Frankfurt - Jazz Muddy Waters - Nachtstudio "Hurra, wir denken noch!" + Im Fernsehen u.a. Bayern 1870/71 - Schleswig-Holsteins die Schlei.- mehr





I ) Konzert-Ankündigungen

II) Konzerte zum Nachhören



14. Juli 2020

Die Presseschau aus deutschen Zeitungen

(dlfk) - Themen sind die Diskussion über verantwortungsvolles Verhalten im Urlaub in Zeiten der Corona-Pandemie sowie die Debatte über die als "Stammbaumforschung" kritisierten Ermittlungsmethoden der Polizei in Stuttgart. Außerdem blicken die Kommentatoren auf die Präsidentschaftswahl in Polen.



Heinrich Manns "Im Schlaraffenland Ein Roman unter feinen Leuten"

(mdr-audio - täglich ab 9.00 Uhr) - Regie: Renate Thormelen -Produktion: Rundfunk der DDR 1970

Heinrich Manns 1900 erschienener satirischer Roman handelt vom Aufstieg und Fall eines jungen Provinzliteraten im Berlin der 1890er-Jahre. Das sozialkritisiche Werk gibt Einblick in das dekadente Leben der Berliner Großbourgeoisie im wilhelminischen Deutschland. - mehr

Sprecher: Norbert Christian, Inge Keller, Renate Richter, Hans Oldenbürger



In Concert "Solokonzert von Konstantin Wecker"

Jesus-Christus-Kirche Berlin; Aufzeichnung vom 05.07.2020





Konzertsaal "Beethoven-Variationen mit Cédric Tiberghien aus London"

Cédric Tiberghien, Klavier

Werke von Beethoven, Feldman, Cage, Crumb

(Aufnahme vom 23. Februar 2020 aus der Wigmore Hall)





JAZZ AUS BERLIN - "SUVENÝR" Marc Schmolling. Klavier





JetztMusik "Keine Kompromisse" Das Berliner Ensemble Adapter