Dicker, am dicksten

Facebook will regelwidrige Polit-Posts mit Label abstrafen - aber nicht löschen.

(turi2) - Facebook will etwas entschiedener gegen Hate Speech vorgehen und Beiträge von Politiker*innen, die gegen die Regeln des Netzwerks verstoßen, aber von gesellschaftlichem Interesse sind, entsprechend kennzeichnen, statt sie zu löschen. Andere Nutzer*innen sollen sie trotz des Hinweises weiter teilen können. Posts, die zu Gewalt anstiften oder Wahlen beeinträchtigen, sind von der Regel aber ausgenommen, sagt Facebook-Chef Mark Zuckerberg. Kritiker werfen Facebook vor, nicht ausreichend gegen Falschinformationen, verbreitet auch von US-Präsident Trump, vorzugehen. Twitter hatte einen Trump-Tweet mit nachweislich falschen Informationen zu Briefwahlen bereits Ende Mai per Faktencheck als Falschaussage markiert. Facebook ist mit seiner Ankündigung also vergleichsweise spät dran. Da sie außerdem relativ vage ausfällt und die Bedingungen für eine Kennzeichnung nur schwammig formuliert sind, ist fraglich, ob sie wirklich den Erfolg bringt, den Facebook verspricht. Auch weil solche Fälle - regelwidrig, aber mit "Nachrichtenwert" - laut Zuckerberg "nur eine Handvoll Mal pro Jahr" vorkommen.



Hörbuch-Flatrate Book

Beat wächst im zweiten Quartal 2020 deutlich

(dnv) - Der Hörbuch-Streaming-Anbieter BookBeat hat seinen Umsatz im zweiten Quartal 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 82 Prozent gesteigert. Laut Unternehmensangaben wurde das Wachstum vor allem in Schweden, Deutschland und Finnland erzielt. Neu erschlossen wurden die Märkte Polen und Dänemark. Die Anzahl zahlender Nutzer überschritt im April die Marke von 300.000. Für das Jahr 2020 hat sich BookBeat ein Wachstum auf 400.000 zahlende Nutzer und einen Umsatz von 500 Mio. Schwedischen Kronen (etwa 48 Mio. Euro) vorgenommen. 2019 lag der Umsatz bei 311 Mio. Schwedischen Kronen (etwa 30 Mio. Euro).



Lokalrundfunktage

Online Special

(lkf) - Mehr Hörer und Zuschauer, mehr Service, weniger Umsatz - zur Situation der lokalen Radio- und TV-Stationen, u.a.



Twitter für Verlage

Die Dynamiken der Buchcommunity verstehen & nutzen

(bb) - Ob gemeinsame Lesekreise, kollektiv erstellte Leselisten, Twitter-Literaturseminare oder einfach nur literarische Wortspiele, Witze und Memes - in diesem 90-minütigen Webinar verschafft Ihnen Magda Birkmann einen Überblick darüber, was in Sachen Literaturförderung auf Twitter bereits stattfindet, und gibt Impulse, wie Verlage diese Dynamiken aktiv aufgreifen und weiterentwickeln können.



Szenario

Warum eine "Vernunftagentur" nicht gegen Fake News hilft

(piqd) - In Wirklichkeit gibt es gar keine Corona-Epidemie, aber Bill Gates nutzt die Gelegenheit, um alle Menschen weltweit zu impfen. Dafür hat er sich die Weltgesundheitsorganisation gekauft. Und die Bundesregierung sagt einem nicht, welche Mittel gegen das Virus helfen. Um das zu erfahren, muss man schon selbst auf YouTube recherchieren. In den vergangenen Wochen kursierten so viele Falschmeldungen und Verschwörungstheorien im Netz, dass Ärzte und Pfleger vor einer "Infodemie" warnten.



Geschäftsmodell

Open Access für Zeitschriftenverlage

(bb) - Open Access, der freie Zugang zu (wissenschaftlicher) Literatur, lässt zunächst einmal zögern: Publikationen frei ins Netz stellen - wo ist denn da der Mehrwert?