Geschichte im Brennglas

Dienstag, 7. Juli 2020

189. Tag des Jahres. 737.615 Tag der Zeitrechnung

Zitat des Tages

"Jazz ist wahrscheinlich die einzige heute existierende Kunstform, in der es die Freiheit des Individuums ohne den Verlust des Zusammengehörigkeitsgefühls gibt." (Dave Brubeck)



Auszeichnung

Georg-Büchner-Preis für Elke Erb

(dlfk) - Die Schriftstellerin Elke Erb wird mit dem diesjährigen Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet. In der Begründung der Jury heißt es, Erbs poetischer Sachverstand habe mehrere Generationen von Dichterinnen und Dichtern in Ost und West beeinflusst.



Corona und die Solidarität der Leser*innen

Die wahren Muntermacher der Branche

(bb) - Das Selbstbewusstsein ist erschüttert. An der Rentabilität des lange tragenden Geschäftsmodells - Bücher machen, Bücher verkaufen - mehren sich die Zweifel. Dennoch hält in der Branche das Fremdeln mit dem Wandel an. Katrin Burr und Andreas Meyer, Experten für Strategie- und Markenfragen, raten dringend zur Fokussierung auf die Bedürfnisse der Leserinnen und Leser.



"Geheime" Bestseller

Selfpublisherin erreicht Spiegel-Bestsellerliste

(bm) - "Sister of the Stars" von Marah Woolf schafft es in die Spiegel-Bestsellerliste









Marlene Streeruwitz

Schriftstellerin und Regisseurin zum 70. Geburtstag

(radio) - "Ich will als handelndes und denkendes Subjekt wahrgenommen werden!"

BUCHMESSE

faz.net: Wirrwarr & die Buchmesse

Dieses Jahr mit Corona-Sonderausgabe - doch wie sieht die weitere Zukunft der Frankfurter Buchmesse aus?



deutschlandfunk.de: Buchmesse rechnet mit weniger Besuchern

Die Besucherzahlen würden wohl um rund zwei Drittel zurückgehen, so Messe-Direktor Juergen Boos



saarbruecker-zeitung.de: Buchmesse ja, aber wie?

Rund 100 Tage vor Beginn der Frankfurter Buchmesse ist noch unklar, wie sie genau aussehen wird





BUCHHANDEL

boersenblatt.net: Bäume pflanzen statt Preisänderung

Verlage wollen Ersparnisse aus Mehrwertsteuersenkung in Umweltprojekte investieren



boersenblatt.net: Ratgeberverlage ziehen erste Corona-Bilanz

Sommertagung der IG Ratgeber trifft sich das erste Mal online und schaut auf Ratgebersegment in der Corona-Krise



boersenblatt.net: Wie steht es um die Diversität im deutschen Buchmarkt, Frau van Lente?

Sandra von Lente über aktuelle Probleme und Verbesserungsmöglichkeiten



podcast-mp3.dradio.de: Gegen Diskriminierung, für Diversität

Lara Sielmann über Queerness in der Literatur



nzz.ch: Offene Bücherschränke für die afrikanische Westküste

Eine Journalistin setzt sich für die Leseförderung ein



boersenblatt.net: Stimmung im Aufwärtstrend

Die Verbraucherstimmung in Deutschland bewegt sich zwar weiterhin auf einem niedrigen Niveau, erholt sich jedoch wieder auf den Wert aus dem April



VERLAGE

nzz.ch: Deutsche Geschichte im Brennglas

Die dramatische Gründung des Suhrkamp-Verlags vor 70 Jahren.





AUSZEICHNUNGEN

hessenschau.de: Buchpreis findet ohne Publikum statt

Zur Verleihung werde es stattdessen eine Livesendung geben, so der Börsenverein



taz.de: Wie zeitgemäß ist der Büchnerpreis?

Hegemonial, konservativ, partiarchalisch: Deutschlands wichtigster Literaturpreis muss sich für die Zukunft öffnen



sueddeutsche.de: Kleine Verlage schließen sich zusammen & betreiben Pop-up-Store

Damit soll den Auswirkungen der Corona-Einschränkungen entgegengewirkt werden



publishingperspectives.com: Spanish book industry demands help

They call on the government to take faster actions by making the books essential or creating purchase incentives





AUTORINNEN UND AUTOREN

zeit.de: Bücher zeigen, was Rassismus bedeutet

Die Nachfrage nach Büchern schwarzer Autorinnen und Autoren ist enorm gestiegen, denn sie zeigen uns, was Rassismus bedeutet



publishersweekly.com: Mary Trump's book will now be published earlier

After Simon and Schuster managed to defeat the restraining order, the release date has now been preponed





VERANSTALTUNGEN

boersenblatt.net: Leser & Autor in Aktion

Die Agentur Phileas Feste hat ein Leseclubfestival angekündigt, das Schreibende und Leserinnen und Leser in den direkten Dialog bringt



saechsische.de: Görlitzer Literaturtage

Die Autorinnen und Autoren haben bereits für nächstes Jahr zugesagt, nachdem die Literaturtage in diesem Jahr nicht stattfinden konnten





DIGITALES

publishingperspectives.com: The benefits from audiobooks

A research reports that children have listened to more audiobooks during lookdown and that they could benefit from better reading skills