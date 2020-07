Verlautbarungen statt Journalismus

, 191. Tag des Jahres, 737.617 Tag der Zeitrechnung, imTipps u. a. Hörspiel "Innenhof" von Clemens J. Setz - Mouvement Neue Musik - Carl Orff, unakademisch & undogmatisch +u.a. amerikanische+französische Spielfilme. - dlf ) - In den Kommentaren spiegeln sich wieder zahlreiche Facetten der Corona-Pandemie. Themen sind diesmal die geänderte Konjunkturprognose der EU-Kommission, die Erkankung des brasilianischen Präsidenten am Coronavirus und die Rolle der Weltgesundheitsorganisation bei der Bekämpfung der Seuche. dlfk ) - Die Empfehlung des Wissenschaftsrats, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz in vier Einheiten aufzuteilen, bewertet die "Zeit" als "endgültiges Ende Preußens, zugunsten seiner Museen". Die "FAZ" warnt dagegen vor den Kosten der Reform. radio-audio - 56:11 min ) - Le week-end umkreist den phänomenalen Geschichtenerzähler und Worteschmied William Shakespeare. Nachgelassen hat das Interesse an diesem Fabuliermeister nie: William Shakespeare ist zu seiner Zeit prägender Miterfinder eines neuen Massenmediums, des öffentlichen Theaters, und für hunderte von Jahren sollten seine diesbezüglichen Erfindungen massenmedial wirksam bleiben. Von Elke Tschaikner und Christian Scheib dlfk ) - Sumana Roy dekliniert ihre Sehnsucht nach dem ganz anderen Leben durch. Ihr verschlungener Text wandert durch Kindheit, Selbstexperimente und Literatur - in Indien wurde er zum Bestseller.<--- bestellen dlfk ) - Der Philosoph Lambert Wiesing ist bekannt für seine Überlegungen zum Luxus. In seinem neuesten Buch macht er sich über das Selbstbewusstsein Gedanken - einer philosophischen Kategorie irgendwo zwischen Existenz und Selbstwertgefühl.<--- bestellen Von ganz normalen Leuten mit ganz normalen Problemen dlfk ) - Im rauen Stuttgarter Osten, einem alten Arbeiterviertel, siedelt Anna Katharina Hahn ihren Roman "Aus und Davon" an. Gleich mehrere Figuren ihres Romans wollen aus der Enge gesellschaftlicher und familiärer Erwartungen ausbrechen.<--- bestellen dlfk ) - Im Mittelpunkt von Jhumpa Lahiris neuem Roman steht eine Ich-Erzählerin, die ihren glanzlosen Alltag in einer namenlosen italienischen Stadt schildert. Nichts scheint das Muster der Gewohnheiten außer Kraft setzen zu können - bis die Protagonistin eine Entscheidung trifft.<--- bestellen radio-audiio- 46:05 min ) -Johannes Maria Staud (geboren 1974) gehört zu den international gefragtesten Komponierenden aus Österreich. 2018 sorgte der Jarrell- und Kyburz-Schüler mit der ersten Uraufführung an der Wiener Staatsoper seit acht Jahren für große mediale Aufmerksamkeit. In einer vom Komponisten kuratierten Spielliste erkunden wir in diesem "Zeit-Ton extended" Stauds Klangkosmos mit Stücken, die ihn inspiriert haben.Werke von u.a. Jörg Nonnweiler, Bernd Thewes, Claas Willeke, Florian Schwamborn, Charles Wuorinen