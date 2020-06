Ferienmüde

Für Dienstag, den 30. Juni 2020

182. Tag des Jahres oder der 737.608. Tag unserer Zeitrechnung

"Die guten Ratschläge verdanken ihren ausgezeichneten Ruf dem Umstand, dass sie niemals befolgt werden." (Daniel Spitzer VERLAGEPeter Haag spricht über die Menge an Neuerscheinungen und die Frage, wie sein Verlag damit umgehen könnteBUCHHANDELAb dem 1. Juli gelten die reduzierten Mehrwertsteuersätze vorläufig bis zum Ende des JahresAUTORINNEN UND AUTORENDer ehemalige Rowohlt-Herausgeber verstirbt im Alter von 85 JahrenFür das ARD Radiofestival verfassen 40 Schriftsteller*innen exklusive ReisegeschichtenDie Autorin und Übersetzerin wird die 47. Stadtschreiberin von Bergen-Enkheim in Frankfurt am MainRECHTLICHES UND POLITIKMit dem Sicherheitsgesetz könnten sich unter anderem die Bestrafungen für regierungskritische Äußerungen erhöhenTrotz Freispruch soll sie erneut vor Gericht, obwohl die Widerspruchsfrist bereits verstrichen istAfter court dissmied his try to stop Mary Trump's book, Robert Trump starts a new attempt to stop itAUSZEICHNUNGEN UND PREISE publishingperspectives.com : The British Book Awards 2020Among the winners are J.K. Rowling and Bernadine Evaristo, also the Overall Book of the Year award goes to a black author for the first timeVERANSTALTUNGEN sueddeutsche.de : Neue Formate für LiteraturveranstaltungenDas Literaturhaus München richtet ein Studio ein, während die Stadtbibliothek bei Freiluftveranstaltungen bleibt