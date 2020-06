"Ignoranz gegenüber der eigenen Ignoranz"

Für Montag, den 29. Juni 2020

"Es gibt kein sichereres Mittel festzustellen, ob man einen Menschen mag oder nicht, als mit ihm auf Reisen zu gehen." (Mark Twain)



Veranstaltungen

boersenblatt.net: Buchmesse nicht als Kreativfestival geplant

Frankfurter Buchmesse dementiert Bericht der FAZ, wonach die Buchmesse mit einer Gaming- und Musikmesse vereint werden solle



boersenblatt.net: Wie geht Buchmesse virtuell?

Organisator Benjamin Kiehn blickt auf die Buchmesse Saar zurück



nzz.ch: Einmal um die Welt

In Corona-Zeiten pausiert die globalisierte Kulturwelt - und das ist gut so





Buchhandel

boersenblatt.net: Praxistipps für den Buchhandel

Online-Regionaltreffen der Regionalgeschäftsstelle NRW im Börsenverein sammelt hilfreiche Ratschläge für Buchhändler*innen



publishingperspectives: An Integral Part of Their Local Communities

European and International Booksellers Federation stresses importance of bookstores



hurriyet.de: Buchhandel während Corona-Krise

Online-Buchhandel in der Türkei um 100 Prozent gestiegen



Rechtliches & Politik

publishersweekly.com: And another one

Trump family tries to stop memoir written by Mary L. Trump



AutorInnen

taz.de: Bachmannpreisträgerin Helga Schubert im Fokus

Durch ihre Auszeichnung wird die fast vergessene Schriftstellerin jetzt zurecht wiederentdeckt und gefeiert



theguardian.com: Writing as a political act

Leading black British poets talk about protest, change, and their inspirations



Internet

fivethirtyeight.com: How to organize your books?

FiveThirtyEight Debate Club tries to answer this very important question