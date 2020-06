Verzerrt polemisch

Für Mittwoch, 25. Juni 2020

"Erfahrungen sammelt man wie Pilze: einzeln und mit dem Gefühl, dass die Sache nicht ganz geheuer ist." (Erskine Caldwell)



Hermann Kasack

Lächelnd

"Alle großen Einsamen müssen einmal in Müdigkeit sinken.

Dann gehen sie zur Frau und sagen: Gib uns zu trinken.

Immer taucht uns Musik in Schlaf und Nacht.

Und der (der Jahre vielleicht) sieht uns verwirrt erwacht.

Händedruck, Kuß und Traum hebt über Lügen uns fort.

Schön ist Herbst; feierlich ohne Grimasse und Wort.

Schlimmer als Wahnsinn und Schwachheit Warten quält..

:Wann wieder erlöst uns ein Mund, der Märchen erzählt?

Aber der furchtbare Kreis zwingt uns zum Weitergehn.

Milde müssen wir werden - und lächelnd verstehn."

(Aus: Die Dichtung. Hrsg. Wolf Przygode. 1. Folge / Erstes Buch. München: Roland-Verlag, 1918, S. 73)



Wie die Welt am Sonntag eine Umfrage

zu geschlechtergerechter Sprache verzerrt und polemisiert

(piqd) - Ende Mai erschien auf der Webseite der Welt ein Text, über den ich mich damals geärgert habe. Bereits der erste Satz zeigt, wohin die Reise geht:



(fk) - Scheherazade aus Tausendundeine Nacht ist vielleicht die Allegorie des Erzählens.

Wem man gern zuhört, der möge nicht aufhören zu erzählen, und was gut erzählt wird, ist glaubwürdig, wirklich, zumindest im Moment des Erzählens, und so mächtig, dass man blind durch alle Nacht folgen möchte - Gefahren, Abgründen und Bizarrerien zum Trotz. Michael Köhlmeier hat sich mit seinen Märchen bereits seit Längerem einen Namen gemacht, die im letzten Herbst gesammelt bei Hanser erschienen sind, virtuos illustriert von Nikolaus Heidelbach. Märchen für Märchen nimmt das Buch einen gefangen und macht - süchtig. Elvira M. Gross hat den Autor in einem Ferngespräch befragt.









