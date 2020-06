"Narrating Africa"

Für Freitag, 26. Juni 2020

178. Tag des Jahres oder der 737.604. Tag unserer Zeitrechnung



(bm) - Ein opulenter Roman mit Happy End



Zitat des Tages

"Die sich Reichtum unerwartet ernteten, sind ihren Sklaven immer hart." (Aischylos)





Lyrik des Tages

von lyrikzeitung

<--- Aus: Poesiealbum Nr. 231: Aimé Césaire. Übers. Janheinz Jahn, Klaus Laabs, Brigitte Weidmann. Berlin: Neues Leben 1986.





















boersenblatt.net: Lockdown light in Gütersloh und Warendorf

Die Buchhandlungen in der Region dürfen geöffnet bleiben - doch wie genau sieht es bei ihnen aus?



lithub.com: Words and the crisis

With blogs and new books coming up, what can writing about the pandemic offer?





boersenblatt.net: Diskussionsentwurf zum Urheberrecht

Die Rechtsabteilung des Börsenvereins erklärt, was der Entwurf für Verleger*innen bedeuten würde





theguardian.com: Diversity in poetry increases

Despite progress for poets of colour, there is still resistance to inclusivity



lithub.com: Author Elif Shafak on nationalism

Why is there still fervent nationalism and what can we do about it?



zeit.de: Google schließt Verträge mit Zeitungsverlagen

Der Internetgigant zahlt jetzt für die Präsentation von journalistischen Inhalten



publishingperspectives: Looking back at Bookwire All About Audio program

Talking audiobooks, podcasts, and the conclusion that streaming is inevitable



publishingperspectives: Hay Festival announces real life format

Literary festival set for September won't be exclusively digital





boersenblatt.net: CONTENTshift-Accelerator 2020

Die sechs Finalisten des Förderprogramms der Börsenvereinsgruppe dürfen auf 10.000 Euro hoffen



theguardian.com: Booker Foundation vice president removed from position

Writers, publishers and agents called attention to Emma Nicholsons homophobic views



Die neue SWR-Bestenliste

(bm) - 1. Susanne Kerckhoff: Berliner Briefe, Verlag Das kulturelle Gedächtnis

2. Kerstin Preiwuß: Taupunkt (Gedichte), Berlin Verlag

3. Iris Hanika: Echos Kammern, Droschl

4. Anna Katharina Hahn, Auf und davon, Suhrkamp

5. Graham Swift: Da sind wir, dtv

6. Helen Wolff: Hintergrund für Liebe, Weidle

7. David Vann: Momentum, Hanser

8. Nana Kwame Adjei-Brenyah: Friday Black, Penguin

9. Anne Enright: Die Schauspielerin, Penguin

10. Elizabeth Strout: Die langen Abende, Luchterhand









Suhrkamp Verlag zum Siebzigsten (01.07.70)

+ Siegfried Unseld, der Handlungsreisende

(gue) -Zum 70-jährigen Verlagsjubiläum lüftet Suhrkamp ein Betriebsgeheimnis und veröffentlicht 35 von über 1.500 Reiseberichten, die Siegfried Unseld in den 43 Jahren als Verleger verfaßte. Eine ebenso spannende wie aufschlußreiche Lektüre. Von Lothar Struck

<--- bestellen

+ "Über das Verhalten in Gefahr"

(gue) Mit einer üppigen Textsammlung von Essays, Aufsätzen, Rezensionen, und Tagebucheinträgen würdigt der Verlag die Lebensleistung des Verlagsgründers Peter Suhrkamp.

"Ohne eine lebendige Dichtung in der Gegenwart stirbt auch die Literatur der Vergangenheit ab." Von Lothar Struck

+ "Ins Gelingen verliebt" oder: Was ich getan habe

(gue) Der Verleger Siegfried Unseld verfasst seine "Chroniken".

Als er sein Werk der "Chroniken" begann, erklärte er der Nachwelt, die er damit im Auge hatte und die er nun erreicht hat, er sei sich "eingedenk, dass ein Verleger im Grunde genommen immer nur an den Büchern beurteilt werden soll, die er macht, nicht an den Worten, die er über diese Bücher oder über andere Gegenstände verliert". Das mag sein und in den meisten Fällen zutreffen. Nur: in seinem Fall eben nicht. Das macht seine Größe aus. Von Wolfram Schütte

+ "Aber Suhrkamp bleibt."

(gue) Zum 90. Geburtstag von Siegfried Unseld ist ein reich illustrierter Band erschienen, der das Leben des Verlegers erstaunlich offenherzig als Kulturgeschichte der 2. Hälfte des letzten Jahrhunderts in Bildern und Texten dokumentiert.

"Wenn Shakespeare der größte Dichter und Minetti der größte Schauspieler ist, dann ist Unseld der größte Verleger," verlautbarte Thomas Bernhard, überzeugt, selbst des größten Verlegers größter Autor zu sein. Von Herbert Debes



Wolfram Schüttes Petits riens (37)

(gue) - Rollover Beethoven -(Hellsicht) - Trump was here - Petri-heil-los- Schottischer Fortschritt



"Was Worte anrichten können"

Ethan Bensingers Geschichten aus dem "Selfhelp Home"

(fk) - Der Rechtsanwalt Ethan Bensinger hat die Erzählungen seiner alten Mutter mit der Videokamera aufgezeichnet. Sie lebte, wie dreißig andere deutsche Juden, die den Nazis entkommen waren, in einem Selbsthilfehaus in Chicago, wo Bensinger auch weitere Zeitzeugen befragte. Den Film, der daraus entstand, führte er in Frankfurt vor. Und Doris Stickler hat ihn gesehen. Ethan Bensingers Geschichten aus dem "Selfhelp Home" "Was Worte anrichten können. Von Doris Stickler



<--- Abb. Filmplakat "Refuge: Stories of the Selfhelp Home" von Ethan Bensinger