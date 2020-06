Mystik & Massen

von lyrikzeitung Wenig und viel oder: Mao Zhu demütigte den Stör bb ) - Die Kunden freuen sich, dass es wieder Lesungen gibt - und Buchhändler planen äußerst sorgfältig. Erfahrungen aus vier Buchhandlungen. piqd ) - In den letzten Jahren birgt der Lilienfeld Verlag mit seiner Reihe Lilienfeldiana verschüttet liegende literarische Schätze. In einer schönen Halbleinenausstattung gestaltet, meist unter Verwendung eines Gemäldes, präsentiert er Texte, die zu lesen, mich noch nie nicht aufs Höchste angeregt haben. Nun ist vor Kurzem in dieser Reihe das Buch "Lourdes. Mystik und Massen" von Joris-Karl Huysmans erschienen. Auf dem Einband der Ausschnitt eines Gemäldes von Robert Klümpen, das brennende und rauchende Kerzen zeigt und "Alles wird gut" heißt.<--- bestellen dlfk ) - Dem Leben abseits der Metropolen widmet sich eine Foto-Ausstellung in Schloss Kummerow. "Provincia" zeigt Bilder aus jenen Landstrichen und Orten, die sonst im Schatten der Zentren stehen. Hier brandaktuell der Verkauf von Promibüchern in der letzten Woche sortiert nach Büchern, die gehen, oder weniger als 200 Exemplare verkaufen. fk ) - Das Wettlesen, das während der Tage der deutschsprachigen Literatur zum Klagenfurter Bachmann-Preis - diesmal per Videokonferenz - führen soll, steht, wie so oft, in keinem guten Verhältnis zur Literatur selbst. So kommt der Jury eine wichtige und heikle Aufgabe zu. Marcel Inhoff, der den Prozess um Politik und Ästhetik nicht das erste Mal beobachtet, beschreibt ein Grundproblem der Veranstaltung.