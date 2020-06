John Bolton: Der Mann, der alles wusste





























(zeit) - Donald Trumps Ex-Sicherheitsberater hat ein Enthüllungsbuch geschrieben, der Präsident will die Veröffentlichung verhindern. Was kann ihm gefährlich werden? Eine Analyse von Johanna Roth

Bolton-Buch erscheint gegen alle Widerstände

(dw) - An diesem Dienstag landen die Memoiren in den Buchläden. Er feuert aus allen Rohren auf Präsident Trump. Aber auch am Autor selbst gibt es Kritik: Er habe Profit und nicht das Wohl des Landes im Sinn.

Kassandra-Syndrom

Warum Warnungen so oft in den Wind geschlagen werden

(dlfk) - Der Brand von Notre Dame, die Verbreitung des Coronavirus oder der Völkermord von Ruanda: Viele Katastrophen hätten verhindert werden können, würde man mehr auf warnende Stimmen hören, meint der Literaturwissenschaftler Jürgen Wertheimer.



Streit um "taz"-Kolumne

Seehofer und die "taz"-Kolumne

Ein texthermeneutisches Versagen

(dlfk) - Der Innenminister spricht mit der Bundeskanzlerin über eine Anzeige gegen eine "taz"-Autorin. Wie konnte es so weit kommen? Offenbar hat kaum jemand die polizeikritische Kolumne sorgfältig gelesen, meint der Sprachwissenschaftler Anatol Stefanowitsch.

Ein offener Brief gegen Horst Seehofer

Mohamed Amjahid im Gespräch

In einem offenen Brief fordern rund 2000 Bürgerinnen und Bürger Solidarität mit der Autorin der umstrittenen "taz"-Kolumne über die Polizei. Falls Innenminister Seehofer Strafanzeige stelle, sei das ein Angriff auf die Pressefreiheit, sagt Initiator Mohamed Amjahid.

"taz"-Kolumne & Randale in Stuttgart

Nicht gleich vom Bürgerkrieg sprechen

(dlfk) - Bundesinnenminister Seehofer hat eine Verbindung von der umstrittenen "taz"-Kolumne zu der Randale in Stuttgart hergestellt. Der Polizeiwissenschaftler Rafael Behr findet das "sehr kühn" und plädiert für mehr Sachlichkeit in der Debatte. Rafael Behr im Gespräch

Stuttgarter Randale & Schuldzuweisungen

(kultura-extra) - Wer ist für die Stuttgarter Randale vom

Wochenende verantwortlich? Die Polizei und dpa wissen Bescheid, die

Beschuldigten verteidigen die eigene Klientel. Von Thomas Rothschild



Deutschland lenkt ab

Rassismus & Pseudo-Toleranz

(dlfk) - Eine Mahnwache hier, eine Menschenkette dort - wenn wieder mal ein nicht-weißer Mensch ermordet wurde: Der Dirigent Brandon Keith Brown hat die Demonstrationen von Toleranz satt. Denn damit werde nur vom eigentlich herrschenden Rassismus abgelenkt.



Aktion "Night of Light"

Event- und Konzertveranstalter in Not

(dlfk) - Events mit viel Publikum dürfen seit Mitte März nicht mehr stattfinden. Die Veranstaltungsbranche brauche dringend "Überlebenshilfe", sagt Tom Koperek. Er ist Initiator der "Night of Light", bei der Konzerthallen und Clubs angestrahlt werden sollen.



Die Politik der leeren Rahmen

Konfiszierte Kunst in Weißrussland

(dlfk) - Wahlkampfzeit in Weißrussland: Einer der Gegner von Diktator Lukaschenko ist der Kunstsammler Viktor Babariko. Er kauft Werke weißrussischer Künstler und stellt sie in Minsk aus. Jetzt wurde die gesamte Sammlung von den Behörden konfisziert. Von Sabine Adler