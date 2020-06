Theoriemüdigkeit?

Für Freitag, den 19.6.20, im Radio & Henrys Tipps u. a. - Jazzfest Berlin 1984 -

Erotik des Gesangs - Was Frauen lesen + Im Fernsehen u.a. Bachmann-Lese-Wettlesen in live - Helmut Dietls Mediensatire.- mehr



I) ORF Radio-Symphonieorchester Wien

Werke von Mieczyslaw Weinberg, Alexander Skrjabin, Jean Sibelius

(aufgenommen am 15. Jänner 2016 im Großen Konzerthaussaal in Wien)





II) Jazzfest Berlin 1984: Italian Jazz

Enrico Rava "Italian Project" + Enrico Pieranunzi Trio

Konzertaufnahmen vom 1. und 2. November 1984, Philharmonie





III) "Regards intérieurs - Blicke nach innen"

Der Pianist Benjamin Moussay





IV) "Mintzer-Lang-Känzig am Jazzfestival Basel 2007"





Bis 21. Juni ab 10.00 Uhr auf 3sat

44. Tage der deutschsprachigen Literatur - virtuell ---> hier Livestream

Warum in die Ferne schweifen ...

Das Rennen um eine der begehrtesten literarischen Auszeichnungen im deutschen Sprachraum: Alle 14 Lesungen & Diskussionen um den Ingeborg-Bachmann-Preis sowie die Preisverleihung zeigt 3sat live. Der Lesemarathon wird außerdem von 3sat und dem ORF auch auf Social Media ausführlich begleitet - und zwar auf Facebook, Twitter und Instagram.

Podcast Tag 1

(lc) - Brigitte Schwens-Harrant über ihren ersten Tag als Jurorin - Bachmannpreis.



Der ewige 68er?

Rainer Langhans wird 80 oder For ever young

"Geduld ist das Revolutionärste ..."

(dlfk-audio - 3:29 min) - ein Glückwunsch von Peter Jungblut

Der ehem. Autist, Bundeswehrsoldat & Berliner SDS-Vorsitzender, Autor, Filmemacher & Mitkommunarde

im Gespräch mit Ulrike Timm

(dlfk-audio - 33:24 min) - Er war ein Popstar der 68er-Bewegung und feierte zusammen mit Uschi Obermaier die sexuelle Revolution - der lockenhaarige Bürgerschreck Rainer Langhans. Seit vielen Jahren lebt er glücklich mit seinem "Harem" in München. Und wird heute 80 Jahre alt.

<--- bestellen





Heinrich Detering über Bob Dylans neues Album

"Etwas Derartiges hat Dylan noch nie gemacht"

(dlfk-audio - 7:14- Text) - "Rough and Rowdy Ways" ist Bob Dylans erstes Album mit eigenen Songs seit 2012. Der Dylan-Experte Heinrich Detering fühlte sich beim Hören "wie vom Donner gerührt" - so reich sei das Universum des Musikers, so neu und doch vertraut seine Songs.

Neues vom Großmeister

(dlfk-audio - 29:38 min) - Gespräch mit Helmut Heimann



Überkünstler Bob Dylan

Welchen Einfluss hat er auf Musikerkollegen?

(dlfk-audio - 9:42 min) - von Wolfgang Niedecken