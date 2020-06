Gezeitenkonzerte

Für Donnerstag, 18. Juni 2020

169. Tag des Jahres oder der 737.595. Tag unserer Zeitrechnung



Zitat des Tages

"Bei einem Dichter klauen ist Diebstahl, bei vielen Dichtern klauen ist Recherche." (Walter Moers)



Lyrik des Tages

von lyrikzeitung

Dich plagt das Gewissen …







René Crevel

"Dich plagt das Gewissen, den Vater umgebracht, ohne

hundert Jahre Erinnerung erworben zu haben.

Immer diese Schwäche der Nerven wie die Blumen in der

Brotkrume.

Wenn du das Spiel wagtest.

Die Würfel tanzen.

Mann oder Frau?

Hund oder Katze?

Aber es wird den Hund geben, der zugleich eine Katze ist,

noch immer das alte Lied zurückbleibender Abreisen, und

dann dieser Lehnstuhl aus Holz.

Nur mehr eine Brust hängt ganz oben an den

geschlechtslosen Körpern;

deine Kindheit verbrachtest du unter Pfarrern in

Frauenröcken;

in der Krypta von Sacré-Cœur hast du dich nicht verstanden

auf die Liebe.

In deinem Gehirn ein Gefieder.

Dieser Vogel ohne Lieder,

Vogel, der nicht flog,

Vogel, der nicht sang,

fähig zu nutzlosem Schauder allein.

Liebend wie ein Bruder wollte er sein

zu den kleinen Schiffen,

den Kolibri-Schiffen,

ausgeschwärmt bedächtig und leicht

haben sie gar nichts erreicht.

Rost, Blut von Karkassen,

im Tode erstarrend,

ringsum beharrend

das müdschwere Wasser

von den Hausfrauen bleiern und bleich

die allzuoft Mütter zugleich.

Du frierst, doch du kannst weder sterben noch weinen.

Traurig zwischen boshaft erbärmlichen Kais,

die jedermann hiernieden verachtet,

gehst du hin,

Fluß der grauen Städte,

ohne Ozeanhoffnung."



Aus dem Französischen von Bert Noglik. In: Surrealismus in Paris. 1919-1939. Ein Lesebuch. Hrsg. Karlheinz Barck. Leipzig: Reclam, 1986, 297