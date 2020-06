Relevanztheater

Für Montag, 22. Juni 2020

174. Tag des Jahres oder der 737.600. Tag unserer Zeitrechnung



Zitat des Tages

"Das größte Risiko auf Erden laufen die Menschen, die nie das kleinste Risiko eingehen wollen." (Bertrand Russel)



Lyrik des Tages

von lyrikzeitung

Gedichte 1 (1913)

Kurt Schwitters

Ich sing mein Lied

"Ich sing mein Lied in tiefen Raum, man hört es kaum,

Es dringt hervor aus tiefer Brust, mir unbewußt,

Es singt Dir eine Melodie, jetzt oder nie.

Hast Du mich nun noch nicht erhört, bin ich empört

Und trinke Lindenblütentee, der mildert Weh,

Und frage mich: "Was bist denn Du, Du alte Kuh?""

Aus:Kurt Schwitters, Das literarische Werk. Hrsg. Friedhelm Lach. Band 1: Lyrik. Köln: DuMont, 1998, S. 35 - Die literarischen Werke des Kurt Schwitters zerfallen in Lyrik, Prosa, kritische Prosa, Manifeste sowie Schauspiele und Szenen. Die Lyrik zerfällt in 1. Gedichte, 2. Gedichte aus England, 3. Banalitäten, Sprüche und Sentenzen, 4. Schlager und Lied und 6. Konkrete Poesie.



Bachmann-Preisträgerin Helga Schubert

Klagenfurt-Resümee

Nach dem digitalen Wettlesen

(dlfk-audio - 7:26 min) - von Wiebke Porombka

siehe auch unter Bücher News

Helga Schubert gewinnt Bachmannpreis

(sz) - Die 80-jährige Schriftstellerin war schon einmal zum Wettlesen in Klagenfurt eingeladen, aber damals verbot ihr die DDR die Teilnahme. Nun las sie - und siegt.

"Ich musste 80 werden, um das schreiben zu können"

(dlfk) - Mit einem Text über ihre Mutter hat den 44. Bachmann-Preis gewonnen. Diese Geschichte verbinde sie mit ihren Altersgenossen, sagt sie - "diese Mütter, die alle ohne Männer groß geworden sind und in der Nazizeit schon richtig berufstätig waren".

44. Tage der deutschsprachigen Literatur

Lisa Krusche erhält Deutschlandfunk-Preis, Hauptpreis ging an Helga Schubert, Kelag-Preis für Egon Christian Leitner, 3sat-Preis an Laura Freudenthaler, Publikumspreis für Lydia Haider

(bm) - Für ihren Text Für bestimmte Welten kämpfen und gegen andere ist Lisa Krusche zum Abschluss der Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt mit dem Deutschlandfunk-Preis ausgezeichnet worden. Ihr dystopischer Beitrag ist in einer post-humanistischen Zukunft angesiedelt. Ob die literarische Hauptfigur Judith ein Mensch oder Avatar im virtuellen Raum ist, bleibt offen. Lisa Krusche wurde 1990 in Hildesheim geboren, studierte Kunstwissenschaft und Germanistik und lebt in Braunschweig. In Klagenfurt las sie auf Einladung von Klaus Kastberger.



Der Universaldilettant

Christian Schulteisz über Jürgen von der Wense

(fk) - Zu den Raritäten der neueren Zivilisation gehören die vielfältig begabten, geistig unabhängigen Persönlichkeiten, wie Jürgen von der Wense eine war. Er war über jedes Maß hinaus belesen, kannte sich bestens in den Naturwissenschaften aus, schrieb brillante Prosa, komponierte und war, so scheint es, immer unterwegs. Christian Schulteisz hat Wense ein zugewandtes Porträt gewidmet, das den Sonderling in seinen historischen Kontext stellt ...

"Reise um meinen Garten"

Viel aufregender als schnödes Wegfahren

(dlfk) - Exzentrische Poesie des Alltäglichen: Alphonse Karr schrieb vor über 170 Jahren über seinen Garten - und ging durch ihn im Geiste auf Reisen. Seine Anekdoten, Meditationen und Eindrücke wirken in diesen Tagen überraschend aktuell.

