Popkultur & Protest

UK-Zeitungsmarkt

Der Daily Telegraph zahlt Kurzarbeitergeld zurück

(wuv) - Die britische Tageszeitung hat die Coronakrise besser verkraftet als erwartet. Und will nun die staatlichen Unterstützungsgelder zurückzahlen sowie die Gehaltseinbußen der Mitarbeiter kompensieren.



Krach bei New York Times

Meinungsmacher in einem polarisierten Land

(faz) - Der Chef der Meinungsseite der "New York Times" hat gekündigt. Zuvor hatte er den Beitrag eines Republikaners gebracht, an dem auch intern heftige Kritik geübt wurde. Das zeigt, was im amerikanischen Journalismus los ist. Von Nina Rehfeld



Kompressor Deluxe

Nach George Floyd: Die Popkultur und der Protest

Simone Dede Ayivi und Aurel Mertz im Gespräch mit Massimo Maio

(dlfk) - Rassismus und der Protest schwarzer Menschen gegen Polizeigewalt sind lange Teil der Popkultur. Wie zeigt sich dieses Verhältnis nach der Tötung George Floyds? Eine Sondersendung mit der Autorin Simone Dede Ayivi und dem Comedian Aurel Mertz.



Premiere mit Publikum

Schauspielhaus Bochum öffnet wieder

(dlfk-audio - 8:56 min) - Gespräch mit Johan Simons



Journalismus

Theo Sommer wird 90

(sz) - Der langjährige "Zeit"-Chefredakteur, Theo Sommer, wird 90. Wie es ist, mehr als 60 Jahre lang bei der gleichen Zeitung zu arbeiten, was ihn am Prozess des Schreibens fasziniert und ob er jungen Menschen den Beruf noch empfehlen würde. Interview von Willi Winkler



Die Welt mit Bildern verzaubern

Zum Tod von Marion Hänsel

(faz) - Marion Hänsel gehörte zu einer Generation, die mit der Nouvelle Vague im Kino aufgewachsen war. Über die Schauspielerei kam sie zur Regie. In ihren Filmen war die Wirklichkeit durchlässig für die Träume und Sehnsüchte ihrer Figuren. Von Andreas Kilb