 "Im Kino gewesen. Gestorben."

." ( Sebastian Fitzek von lyrikzeitung Zuspruch: Richard Pietraß, "Freiheitsmuseum." Gedichte. Berlin u. Weimar: Aufbau, 1982, S. 59 dlfk ) - Mit sechs Neueinsteigern und einem Wiedereinsteiger - "Krebs Fühlen" war schon im April auf Platz drei - wartet unsere Bestenliste für Juni auf. Volker Ullrich erklimmt mit seiner Darstellung der letzten Woche des NS-Regimes die Spitze. bb ) - Setzen Verlage in der Krise nicht erst mal auf Bewährtes? Muss nicht sein. Sieben deutschsprachige Debütromane, die es in die Programme geschafft haben. Mit Begründungen ihrer Fürsprecher*innen bb ) - Janika Gelinek, Co-Chefin des Literaturhauses Berlin spricht über Li-Be in Zeiten von Corona, neue digitale Abenteuer und mögliche Wege in die Lockerung. bb ) - Der Freundeskreis zur Förderung literarischer und wissenschaftlicher Übersetzungen teilt mit, dass es neben dem Helmut M. Braem-Übersetzerpreis und dem Christoph-Martin-Wieland-Übersetzerpreis künftig einen weiteren Preis geben wird: den mit 5.000 Euro dotierten "Rebekka"-Preis, der ab 2021 jährlich bei der Leipziger Buchmesse an eine*n Übersetzer*in verliehen werden soll. bb ) - Dienstleister der Branche halten kleine wie große Unternehmen arbeitsfähig - trotz der Corona-Krise. Der Börsenblatt-Ausgabe 24 vom 10. Juni (Spezial Belletristik) liegt die Sonderausgabe "Plus: Dienstleister" bei - mit vielen Artikeln rund um die Partner in allen spannenden Phasen, die mit der Entwicklung eines Buchprojekts verbunden sind. bb ) - Ohne sie kein Auslieferungsgeschäft: Den Paketdiensten kommt in diesem Jahr eine noch größere Bedeutung zu als ohnehin. Unter hoher Belastung arbeiten die Frachtführer das extrem gestiegene Paketvolumen ab - und konnten doch speziell zu Beginn der Corona-Krise herbe Verzögerungen in den Transportzeiten nicht vermeiden. dlfk-audio 7:29 min ) - Interview mit dem Kurator Matthias vom Stadtmuseum Gera mdr ) - Geliebt und gehasst: Um der West-Konkurrenz nicht das Feld zu überlassen, produzierte die DDR ab den 50er-Jahren eigene Groschenhefte. Die "Erzählerreihe" oder "Blaulicht" erreichten ein Millionenpublikum - eine neue Schau in Gera beleuchtet nun diesen Aspekt der damaligen Alltagskultur. dlfk ) - "Berlin ist schön, hier besonders", schreibt Erich Kästner über sie. Wolf Biermann besang den Adler im Geländer der Weidendammer Brücke, auf der Theodor Fontane sich mit Emilie Rouanet-Kummer verlobte - ein Ort der Geschichten und mit Geschichte. Von Eva Förster<---