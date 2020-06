Der begabte Mr. Dickens

Aus den Feuilletons

Aufstand bei der "New York Times"

(dlfk) - Dass die "New York Times" den Einsatz des Militärs gegen Demonstranten fordern könnte, scheint abwegig. Doch genau das ist in einem Meinungsartikel passiert. Im "Tagesspiegel" ist nachzulesen, wie das Traditionsblatt mit diesem Vorfall umgegangen ist.

(tgs) - Mitarbeiter der Zeitung laufen Sturm gegen einen Gastbeitrag

Journalismus: Eine Frage der Meinung?

(sz) - Auf der Op-Ed-Seite der "New York Times" stehen Meinungsbeiträge, die nicht von Mitarbeitern verfasst sind und vielfältige Ansichten präsentieren sollen. Über einen republikanischen Beitrag dort streitet jetzt die Redaktion.

Meinungschef kündigt nach Gastbeitrag

(faz) - Der Leiter der Meinungsseite, James Bennet, kündigt nach einem umstrittenen Gastbeitrag. Darin hatte ein republikanischer Senator eine Machtdemonstration des Militärs gefordert, um auf die Antirassismusproteste zu reagieren.



Bolsonaros Kulturpolitik

Brasiliens Filmschaffenden ist das Lachen vergangen

(dlfk) - Brasiliens Filmemacher haben es seit Bolsonaros Amtsantritt schwer: Der Präsident fordert einen "weltanschaulichen Filter" für Filme und setzte einen Evangelikalen an die Spitze des staatlichen Filminstituts. Und streicht Kritikern die Gelder.



Studie

Zeitungszustellung ab 2025 nicht mehr wirtschaftlich

(turi2) - Zustellung als Zuschussgeschäft: Ab 2025 wird die Zeitungszustellung in 40 % aller deutschen Gemeinden für Verlage nicht mehr wirtschaftlich sein, errechnet Schickler im Auftrag des BDZV. Die Zustellung einer Tageszeitung kostet im Schnitt 45 Cent, 2025 werden die Verlage rund 1,77 Mrd Euro für die Auslieferung zahlen müssen. BDZV-Geschäftsführer Dietmar Wolff sieht auch die Politik in der Pflicht und plädiert für höhere Förderungen: Die Zeitung sei "systemrelevante Infrastruktur" und sollte "nicht weniger förderwürdig sein als die Computerspiele- oder Filmindustrie".



Ausstellung "Unvergessliche Zeit

"Kunst - so aktuell wie die Nachrichten

(dlfk) - Isolation und Gefährdung - diese Begriffe stellt das Kunsthaus Bregenz einer Ausstellung voran, die Werke der Corona-Zeit zeigt. Künstlerinnen und Künstler beschäftigen sich in "Unvergessliche Zeit" mit dem beklemmenden Lebensgefühl der Quarantäne. Von Tobias Krone



Kultur in der Türkei

Die Hoffnung auf die Abwahl Erdogans ist trügerisch

(dlfk) - Wer nur Erdogan kritisiert, werde die Lage in der Türkei nicht

verstehen. Die Ursache dafür liege viel tiefer in der

Gesellschaft, meint die langjährige Istanbul-Korrespondentin

Luise Sammann. Der EU rät sie, die Beitrittsverhandlungen

abzubrechen. Lesen Sie mehr unter:



Sprachglosse

Gute Gründe

(faz) - Die Redewendung "aus Gründen" greift um sich. Müssen Gründe also nicht mal mehr gut sein, um zu gelten? Und was sagt das über den Sprecher? Ein Kommentar von Edo Reents



Taubenpost kommt heute elektronisch

Anna Katharina Hahns "Aus und davon"

(faz) - Man reist im Handumdrehen um die ganze Welt und kommt doch nie voneinander los: "Aus und davon", der vierte Roman von Anna Katharina Hahn, schildert die märchenhaften Schicksale einer Stuttgarter Familie in all ihrer befremdlichen Alltäglichkeit. Von Patrick Bahners ---> bestellen



Wie Literatur hilft

Proteste in den USA zu verstehen

(br) - Amerika ist zerrissen. Wer die aktuelle Lage einordnen will, muss in die Geschichte des Rassismus blicken. Und in die Literaturgeschichte, sagt Ulrich Baer, Professor in New York. Ein Gespräch über eine Stadt und ein Land im Zeichen des Protests.



Lesezeit

Bohumil Hrabals "Ich habe den englischen König bedient"

(mdr) - Der große tschechische Schriftsteller Bohumil Hrabal führte jene burleske Literatur fort, die den braven Soldaten Schwejk hervorbrachte: Der Pikkolo beginnt zu erzählen, nachdem er als solcher im Hotel "Zum Goldenen Prag" angestellt worden ist, wo er die Kunst des Servierens erlernen soll. Es bedurfte nicht viel Zeit, bis er begriff, was zu werden es sich lohne, was ihn entgegen seiner ärmlichsten Herkunft, entgegen seinem kleinen Wuchs groß machen würde. Millionär wollte er werden. - bestellen