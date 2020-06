Woche für Woche aufwärts

" ( Herman van Veen An eine Verlobte: "Die (alkäische) Ode ist nur als Abschrift einer Abschrift überliefert. Eduard Mörike lag eine Abschrift von Marie Rätzer (die es vermutlich für Susette Gontard, Hölderlins Geliebte, abgeschrieben hatte) vor, und er verfasste zwei Abschriften. Das Gedicht entstand wahrscheinlich 1796." - Mörikes Text erschien in Freya. Illustrirte Blätter für die gebildete Welt, Jahrgang 3, Stuttgart 1863, S. 337f.. "Das gegenwärtige kleine Profilbild des Dichters Friedrich Hölderlin wurde ums Jahr 1825 von dem Maler G. Schreiner, welchen ich noch als Tübinger Student bei ihm einführte, skizziert. Es ist in hohem Grade ähnlich ausgefallen, besonders auch ist die Haltung, worin sich das Bemühen zeigt, einem subtilen Gedanken den gehörigen Ausdruck zu geben, sehr gut getroffen."

Branchen-Monitor-Buch im Mai

(bb) - Der Monat Mai schloss laut Branchen-Monitor Buch mit einem Umsatzminus, hatte aber auch einen Verkaufstag weniger als Mai 2019. So langsam scheinen sich die Einnahmen im Buchhandel wieder zu stabilisieren - wie exklusive Tagesauswertungen von Media Control zeigen



Erinnerungskünstlerin

Doris Dörrie lädt zum Schreiben ein

(fk) - Wer schreibt, um sich zu erinnern, gibt der Erinnerung eine Form, die sie vor dem Schreiben nicht hatte. Wer sich aber erinnert, um zu schreiben, setzt eine Suche im Gedächtnis in Gang, die nach Aufschreibenswertem forscht. So schreibt er sich selbst als Beschreibbaren nieder. So kann das Erinnern zur Meditation, zur beschreibbaren Selbstfindung werden. Doris Dörrie hat das versucht, Otto A. Böhmer hat es nachvollzogen. Von Otto A. Böhmer

Erinnerung

Der Türöffner

(fk) - Zum Tode des österreichischen Dichters, Schriftstellers und Literaturvermittlers Alfred Kolleritsch. Alfred Kolleritsch, Dichter und legendärer Herausgeber der "manuskripte" ist tot. Er war Gymnasiallehrer und unterrichtete Philosophie und Literatur an der Grazer Universität. Er war die zentrale Figur der Grazer Stadtpark-Kultur und großherziger Förderer nicht nur der jungen österreichischen Literatur. Der freundliche Mensch mit dem bösen Blick (Handke) veröffentliche zwölf Lyrikbände. Volker Breidecker erinnert an den Schriftsteller. Von Volker Breidecker

Corona-Folgen

Frankfurter Buchmesse: Normal wird das nicht

(bz) - Die frühe Ankündigung, das Branchentreffen im Herbst live und virtuell durchzuführen, sollte den Verlagen etwas Sicherheit für ihre Planung geben. Doch sagen viele schon jetzt ihre Teilnahme vor Ort ab.



Kinderliteratur

Kirsten-Boie-Preis vergeben

(sz) - Die Berliner Autorin Julia Blesken erhält den 1. Kirsten-Boie-Preis für Kinderliteratur für ihr Manuskript "Auf dem Weg nach Kolomoro". In dem Kinderbuch hat das Mädchen Jennifer ihrem Großvater versprochen, seine Asche dort zu verstreuen, wo er sich im Leben am wohlsten gefühlt hatte, in seiner Gartenkolonie. 2009 erschien Bleskens Debütroman "Ich bin ein Rudel Wölfe" im Verlag Jung und Jung. Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert und wird von der Hamburger Literaturstiftung in Kooperation mit dem Literaturhaus Hamburg und den Kinder- und Jugendbuchverlagen Carlsen und Oetinger vergeben. Das Buch wird 2021 im Oetinger-Programm erscheinen.



KNV Zeitfracht

Bücherwagendienst mit neuem Preismodell

Bücher im 36-Stunden-Takt

(bb) - KNV Zeitfracht führt zum 1. Juli ein neues, flexibles Preismodell für die Zustellung durch den Bücherwagendienst ein. Mit der neuen Möglichkeit einer 36-Stunden-Taktung sollen sowohl Barsortiment als auch Buchhandlungen Kosten sparen können.



Förderung von Bibliotheken

PEN fordert Hilfe für Buchbranche

(sz) Die Autorenvereinigung PEN fordert die Bundesregierung und die Bundesländer auf, das Ankaufsbudget für Bücher aller öffentlichen Bibliotheken in diesem Jahr zu verdoppeln.



Buchhandel

Nachwuchskräfte

(bb) - Die Bildungsdirektorin des Börsenvereins, Monika Kolb, richtet sich in einem offenen Brief an Buchhandlungen und Verlage als Ausbildungsunternehmen. Sie befürchtet, dass Unternehmen in Zeiten der Corona-Krise an Ausbildungskosten sparen. Ihr Appell: "Die Branche braucht Nachwuchskräfte. Nehmen Sie die Hilfe des Börsenvereins in Anspruch".



Project Gutenberg

Public Domain Library Blocked in Italy For Copyright Infringement

(torr) - Project Gutenberg, the world's oldest digital library, has been blocked by ISPs in Italy under the orders of the Court of Rome. The platform, which focuses on public domain books, appears to have been erroneously labeled a pirate site in an action targeting 28 domains and several Telegram channels.



Fall Osman Kavala

"Die türkische Regierung begeht jeden Tag ein entsetzliches Justizverbrechen"

(sp) - Seit fast tausend Tagen sitzt der türkische Mäzen Osman Kavala im Gefängnis. Die Intendantin Shermin Langhoff und der Regisseur Fatih Akin fürchten um seine Gesundheit - und fordern Kavalas Freilassung.



Laden-Mieten

Buchhandlung vor dem Aus

(sz) - Betreiber Rudolf Forster soll während der Renovierung in kleinere Räume ziehen und dann für den bisherigen Laden am Bahnhofsplatz 70 Prozent mehr Miete zahlen. Das kann er sich nach der Corona-Krise nicht leisten



Im neuen Format

Deutsch-französisches Leseprojekt

(bb) - Der "Prix des lycéens allemands", eine Initiative des Institut français Deutschland und des Ernst Klett Sprachen Verlags, wird künftig in einem neuen Format stattfinden. Lehrkräfte sind dazu eingeladen, sich für das Jahr 2021 anzumelden.



IPA würdigt Einsatz für Publikationsfreiheit

Prix Voltaire an Verlag aus Vietnam

(bb) - Das Liberal Publishing House aus Vietnam wird mit dem Prix Voltaire 2020 der International Publishers Association ausgezeichnet, wie die IPA heute bekannt gegeben hat. Mit dem Preis wird der Einsatz von Verlegern oder Verlagen für die Publikations- und Meinungsfreiheit geehrt