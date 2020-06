Medienticker

Heute in Radio+TV

Mittwoch, 3.6.20, im Radio u a. "Der Rote Orpheus" Ernst Busch (Bücher über ihn) - Hörspiel "Zimmerstunde" Von Marlene Streeruwitz (Bücher über die Autorin) + im Fernsehen u.a. die Spielfime "Die Hölle" von Claude Chabrol (1994 +Bücher über ihn) & "French Connection" von John Frankenheimer (1995) - mehr hier







Faszinierend schöne Welt der Pflanzen

Christine Paxmann: "Olaf Hajeks Buch der Blumen"

(dlfk) - Der bekannte Berliner Maler Olaf Hajek hat ein großartiges Kunst-Sachbuch über Blumen und Heilpflanzen geschaffen. Eigentlich ist es für Kinder ab acht Jahren gedacht. Doch der Zauber dieses Buches wirkt weit über dieses Alter hinaus.





Senioren- statt Schafskrimi

Leonie Swann liebt Tiere und skurrile Ermittler

Gespräch mit Leonie Swann (9:28 min) - mehr über ihre Bücher hier









Buchkritik

"Friday Black" von Nana Kwame Adjei-Brenyah

Rezensiert von Johannes Kaiser (6:56 min)

TheShowMustBePaused

Der Blackout Tuesday in der Musik

(dlfk) - vorgestellt Katharina Wilhelm (3:57 min)





Seelenstiche & Leben im Berliner Exil

Der türkische Schriftsteller Barbaros Altuğ - mehr hier

(dlfk-audio) - Von Dirk Fuhrig (5:37 min)









Lesart

Christoph Ribbat liest das Bild

"Trauer und Wut nach dem Tod von George Floyd" (4.09 min)



Erinnerung an Marcel Reich-Ranicki

"Er hat das weltverändernde Potenzial der Literatur gelebt"

Volker Weidermann im Gespräch mit Stephan Karkowsky

Vor 100 Jahren wurde Marcel Reich-Ranicki geboren. Dank seiner legendären TV-Auftritte war der "Literaturpapst" einem breiten Publikum bekannt. Literaturredakteur Volker Weidermann erinnert an ihn.

Hörbuch über Marcel Reich-Ranicki "Die besten Sätze des Literaturkritikers"

(Martin Nusch (Hg.): Ganzzz und garrr missraten! Die besten O-Töne von Marcel Reich-Ranicki. Durch sein kurioses Kritikerleben führt Max Moor - Der AUDIO VERLAG, Berlin 2017 - 1 CD, ca. 1. Stunde