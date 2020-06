Beschlüsse des Koalitionsausschusses

Mehrwertsteuer soll temporär gesenkt werden

(bb) - Um die Folgen der Corona-Krise abzufedern hat der Koalitionsausschuss in seiner Sitzung vom 3. Juni ein Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket beschlossen. Ziel sei es "Deutschland schnell wieder auf einen nachhaltigen Wachstumspfad zu führen". Eine vorgeschlagene Maßnahme: Die Mehrwertsteuersätze sollen bis zum Jahresende abgesenkt werden.



Konjunkturpaket

Grütters verteilt eine Kultur-Milliarde: "Wir glauben an Neustart"

(3sat-video - 5 min - Interview) - Mit einem "kraftvollen Aufschlag" in Höhe von einer Milliarde Euro will Kulturstaatsministerin Monika Grütters der coronabedingt darbenden Kulturszene über die Krise helfen



Wirtschaftstheorie

Fünf Ökonominnen, die man lesen sollte

(piqd) - Nicht nur die Welt der Konzerne und Börsen ist weiterhin so stark von Männern dominiert wie kaum ein anderer gesellschaftlicher Bereich. Auch Wirtschaftstheorie bleibt weithin eine Männerdomäne. Dabei könnte das Image der Zunft neue Perspektiven und einen Blick "von außen" gut gebrauchen.



Appell des VS

"Rettet die Literatur"

(bb) - Der Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller (VS) in ver.di beklagt, dass alle Bundeshilfen an der existenziellen Not und der Lage von Autor*innen und Übersetzer*innen vorbeigingen. Der Verband fordert von der Politik Abhilfe, schlägt Maßnahmen vor.



taz-Geschäftsführerin über die

Zukunft der Zeitung

(dnv) - Aline Lüllmann ist seit Anfang Juni Geschäftsführerin der taz. Zusammen mit Andreas Bull und Andreas Marggraf lenkt sie die Geschicke der Zeitung, die sich auf dem Weg zu ihrem "Unternehmensszenario 2022" befindet, zu dem womöglich keine gedruckte Ausgabe mehr gehört. Die IT-Managerin und Kommunikationsfachfrau hat sich nun zu ihrer Sicht auf die Zukunft der taz geäußert.



Medienkritik - "Ekelhaft und menschenfeindlich"

Rezo legt sich mit dem Axel-Springer-Verlag an

(tgsp) - Youtuber "Rezo" erregte mit dem Video "Die Zerstörung der CDU" 2019 viel Aufsehen. Im neuen Video richtet er sich an die Presse. Der "Bild"-Chef hat reagiert.

"Assi-Zeitungen": YouTuber Rezo kritisiert "Bild", "Welt" und "FAZ".

(turi2) - Die Zerstörung der Presse: Seriöse Medien sollten sich von "Assi-Zeitungen" stärker distanzieren

Ein Faktencheck

(blz) - Rezos Kritik an Verschwörungstheoretikern und Medien ist grundsätzlich gut. Beim konkreten Faktencheck zeigt sich jedoch: Der YouTuber arbeitet nicht seriös.



Heinsberg-Protokoll

Der PR-Rat rügt Storymachine.

(turi2) - Storymachine, Agentur von Kai Diekmann (Foto rechts), Michael Mronz (mitte) und Philipp Jessen (links), kassiert eine Rüge vom PR-Rat für ihre Arbeit am "Heinsberg-Protokoll". Der PR-Rat kritisiert, die Agentur habe "Rufschädigung des Berufsstands durch unprofessionelles Verhalten" erzeugt. Insbesondere habe sie den Anschein erweckt, die PR sei "eine Maßnahme mit dem Ziel, ein vorformuliertes Narrativ in der Öffentlichkeit zu platzieren". Über ihren Anwalt Christian Schertz reagiert Storymachine und droht mit rechtlichen Schritte gegen den PR-Rat. Schertz teilt in einem Statement mit, Storymachine sei nicht zu dem Sachverhalt befragt worden, zu dem nun eine Rüge erteilt worden sei, sondern nur zu Punkten, in denen der PR-Rat Storymachine von den Vorwürfen freigesprochen hat. Außerdem sei die Rüge nicht begründet, Schertz beklagt vielmehr "unwahre Verlautbarungen des PR-Rats im Vorfeld des Verfahrens in den Medien".

(sz) - "Rufschädigung des Berufsstands durch unprofessionelles Verhalten" vor. Storymachine prüft Rechtsmittel dagegen.



Friede Springer beklagt sich über

Bild-Chefredakteur Julian Reichelt

(blz) - Vor Vorstandsmitgliedern soll sich die Verlegerin über Reichelts aggressiven Kampagnenjournalismus beschwert haben. Springers Vorstandschef Mathias Döpfner steht jedoch weiterhin fest zu dem Boulevardmann.

Bild im Kampfmodus

(tgsp) - Was hinter der Anti-Drosten-Kampagne von Julian Reichelt steckt - Deutschlands größtes Boulevard-Blatt fährt seit Wochen eine Kampagne gegen den Virologen Christian Drosten. Der Chefredakteur führt einen Stellvertreter-Krieg.