" ( rog ) - Im zu Ende gehenden Jahr sind weltweit mindestens 80 Journalisten, Bürgerjournalisten und andere Medienmitarbeiter in direktem Zusammenhang mit ihrer Arbeit getötet worden, 15 mehr als im Vorjahr. Mehr als die Hälfte von ihnen kam in nur fünf Ländern ums Leben: in Afghanistan, Syrien, Mexiko, Jemen und Indien. Ähnlich sieht es bei den 348 weltweit inhaftierten Medienschaffenden aus. Mehr als die Hälfte von ihnen sitzt in nur fünf Ländern im Gefängnis: in China, Ägypten, der Türkei, Iran und Saudi-Arabien. Das geht aus der Jahresbilanz der Pressefreiheit 2018 hervor, die Reporter ohne Grenzen am Dienstag veröffentlicht hat. Stichtag der weltweiten Zählung war der 1. Dezember 2018. dlf ) - Hat das Geschäft mit den sogenannten Influencern im Internet seinen Höhepunkt hinter sich? Eine bekannte Berliner Werbeagentur jedenfalls ist dieser Meinung. Für Reisejournalisten könnte darin eine Chance liegen. Zurzeit sieht der Markt für sie noch alles andere als rosig aus. Von Dieter Wulf haz ) - 136 Tote, 50 Angreifer, ein "Blutbad apokalyptischen Ausmaßes": Was der Rheinneckarblog im März schrieb, klang grauenhaft. Doch der angebliche Terroranschlag war frei erfunden. Der Blogger steht nun vor Gericht. Dabei soll er lautere Absichten gehabt haben. dpa ) - Der dpa-Faktencheck ist streng genommen ein Behauptungs-Check. "Stimmt das?" oder "Ist das wirklich so?" - mit diesen grundlegenden Fragen wollen wir aktuelle, gesellschaftlich relevante Behauptungen überprüfen. Bei der Auswahl von Themen für dpa-Faktenchecks ist der Reizwert eines Themas der entscheidende Faktor. Damit ist gemeint, dass eine Behauptung oder eine These einen hohen Gesprächswert hat oder ein Aufregerthema ist. brp ) - Kurz vor Jahresende blickt buchreport aufs Branchenjahr 2018 zurück.Überlebenskünstler dlfk ) - Sex & Drugs & Rock'n'Roll: Besonders für den mittleren Teil war Keith Richards lange bekannt. Drogenexzesse und Heroinsucht des Rolling-Stones-Gitarristen machten Schlagzeilen. Heute ist er clean und macht immer noch Musik, auch mit 75.