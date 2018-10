+ Aktualisiert

." (: 17.00 Uhr dbp ) - "" - dlf ) - Die Bulgarin Viktoria Marinova ist bereits die dritte prominente Journalistin, die innerhalb der vergangenen zwölf Monate in der EU ermordet wurde. Das zeige laut Christian Schult vom European Center For Press & Media Freedom, wie sehr die Hemmschwelle für Angriffe auf Pressevertreter gesunken sei. stgt ) - Wer ängstlich auf die Krise reagiert, macht große Fehler, sagt Tom Kraushaar vom Klett-Cotta Verlag im Interview und erklärt, wie ein Ausweg für die Verlage aussehen könnte. bb ) - Rund ein Fünftel der Bundesbürger (19 Prozent) wollen künftig mehr Geld für gedruckte Bücher ausgeben. Das geht aus dem aktuellen "Trendmonitor Deutschland" des Marktforschungsinstituts Nordlight Research hervor. fp ) - Die 70. Frankfurter Buchmesse wird am Dienstag eröffnet - sie gilt trotz größerer Publikumsmessen in der Welt als die bedeutendste für Verlage, Agenten und Lektoren. Über 7000 Aussteller und 286 000 Besucher werden erwartet, tausende Veranstaltungen sind geplant. fr ) - Juergen Boos, Direktor der Frankfurter Buchmesse, spricht im FR-Interview über schrumpfende Buchkäufe, die Aktion "Fußball trifft Kultur", das "Bookfest" in der Stadt und seinen Tipp für den Deutschen Buchpreis. "Es geht darum, alle Menschen beim Lesen zu halten" blz ) - Der Hanser Berlin Verlag zieht um und bekommt Zuwachs mit dem neuen Programm Hanser blau. Er sitzt nicht mehr an der verrückten Kreuzung am Checkpoint Charlie, sondern in der öden Lehrter Straße. Und miesepetrig, wie die Stimmung in der Buchbranche gerade ist, könnte man bemeckern, dass der Verlag den Wein zur Umzugsparty am Freitagabend nicht selbst bezahlt hat, sondern sich vom Autor Robert Seethaler schenken ließ. Er hatte nämlich 111 Flaschen Riesling zu den 11111 Euro dazubekommen, mit denen der Rheingau-Literatur-Preis dotiert ist. bb ) - Die Spitze der Holtzbrinck Buchverlage wollte Barbara Laugwitz bei Rowohlt halten. Man hatte Pläne für ein friedliches Miteinander unter dem neuen Verleger Florian Illies. Aber dann, so schreibt es Macmillan-Chef John Sargent an die Belegschaft in Reinbek, "the train has come off the tracks". Vor Beginn der Buchmesse gibt es weitere Einzelheiten zu dem Unglück. sp ) - Deutschlands Medienlandschaft ist einzigartig. Wer hier "Lügenpresse" ruft, hat nicht verstanden, was Meinungsfreiheit bedeutet. Journalisten sollten sich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen. mopo ) - Der "Spiegel" berichtet über Vergewaltigungsvorwürfe gegen den Fußballer, die Nachrichtenagentur nicht - jedenfalls nicht sofort. t-o ) - Für ihre Parteienwerbung nutzt die AfD offenbar systematisch urheberrechtlich geschütztes Material der öffentlich-rechtlichen Sender. Das zeigen Recherchen von t-online.de. ard ) - Seit Tagen wird ein regierungskritischer saudischer Journalist in der Türkei vermisst. Die Polizei glaubt, dass er im Konsulat seines Landes in Istanbul ermordet wurde. Riad dementiert.