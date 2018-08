"Man hat einen Menschen noch lange nicht überzeugt, wenn man ihn zum Schweigen gebracht hat." ( mee ) - Das Landgericht Freiburg hat diese Woche das Urteil im "Fall Staufen" verkündet und die beiden Angeklagten wegen Vergewaltigung, schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und anderem zu Freiheitsstrafen von zwölf Jahren und sechs Monaten und zwölf Jahren verurteilt; gegen einen Angeklagten wurde (anschließende) Sicherungsverwahrung angeordnet. Nicht nur Boulevardmedien sparten beim Prozess gegen die "Horror-Mutter" nicht mit Justizkritik und Urteilsschelte. Einige Anmerkungen von MEEDIA-Gastautor Thomas Fischer.Nutzer-Kommentare dw) - Fünf Jahre lang hat die DW User-Kommentare unter den eigenen zugelassen. Warum es unumgänglich wurde, die Funktion zu schließen, begründet Chefredakteurin Ines Pohl. ff ) - Russische Trolle haben versucht, auf Twitter den Wahlkampf in Deutschland zu beeinflussen. Datenanalysen zeigen, wie sie Stimmung für und gegen Merkel machen wollten. dlf ) - Wie achtsam und in Einklang mit sich selbst leben? Das Magazin "Flow" will zeigen, wie es geht. Unser Kolumnist Matthias Dell liest dort allerdings nur ein permanentes Hochhalten der Weltschlechtigkeit, um dahinter die kleinen Fluchten und Freuden entdecken zu können. von Matthias Dell aw ) - Im Jahr 2012 hat der deutsche Journalistik-Professor Klaus Meier eine einfach Projektion durchgerechnet: Wenn sich die Auflagen-Entwicklung von Tageszeitungen so fortsetzt wie in den letzten Jahrzehnten - wann würde dann die letzte gedruckte Tageszeitung in Deutschland erscheinen? Und er kam auf das Jahr 2034.