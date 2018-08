." ( sz ) - Drei von vier Kindern lesen mehrmals pro Woche in Büchern oder Zeitschriften, das zeigen die Ergebnisse der Kinder-Medien-Studie 2018. Insgesamt, so die Herausgeber der Studie, hielten sich bei Geschenken digitale und klassische Wünsche in der Summe die Waage. Kindern achten außerdem sehr darauf, welchen Umgang mit Medien Eltern ihnen vorleben. ndr ) - Selbstkritik fällt Journalisten bisweilen schwer, doch Investigativ-Journalist Hans Leyendecker schaut kritisch auf sein Lebenswerk. "Das, was ich früher so großartig fand - wenn jemand zurücktrat aufgrund einer Geschichte -, das finde ich heute gar nicht mehr großartig", sagt Leyendecker gegenüber ZAPP. Er habe im Laufe der Zeit ein distanziertes Verhältnis zu sich gefunden, etwa zu seiner Berichterstattung für den "Spiegel" über den einstigen Ministerpräsidenten Lothar Späth. "Das war von der Sache her okay. Aber die Form würde ich heute nicht mehr machen", sagt Leyendecker. "Da sind schon einige Punkte, wo ich mit mir selbst auch nicht mehr so zurechtkomme, wie ich gewesen bin." von Daniel Bouhs ipcl ) - "Das ist keine Urheberrechtsverletzung, das ist ein Zitat!" So lautet eine beliebte Verteidigungstrategie im Urheberrecht. Ganze Branchen und Geschäftsmodelle beruhen offenbar auf dieser Behauptung. Doch viele Rechtsverletzungen entstehen auch durch fahrlässige Unkenntnis des Zitatrechts. Warum? - Den meisten ist das Zitatrecht aus ihrer Schul- und Unizeit zumindest dem Namen nach geläufig - dort lernt man üblicherweise die Grundzüge: Zitate aus anderen Werken sind zur wissenschaftlichen Arbeit wichtig. Allerdings müssen sie unbedingt als solche gekennzeichnet sein. Ansonsten liegt ein Plagiat vor. Zudem dürfen sie nur so lang sein wie nötig. neun ) - Da mag man in Europa auf und nieder springen, aber viele Nachrichtenpublisher außerhalb Europas gehören zu denjenigen, die sich gegen Einhaltung der DSGVO und damit gegen Verfügbarkeit in Europa entschieden haben. taz ) - Gibt es eine Krise der Straßenmagazine? "Motz", "Hinz und Kunst" und Co. haben ihre eigenen Strategien gegen das Zeitungssterben. bb ) - Nicht "entweder oder", sondern "sowohl als auch": Kinder in Deutschland managen die Dualität von analogen und digitalen Medien- und Freizeitaktivitäten und ziehen sich keineswegs in virtuelle Welten zurück. Das sind zwei Erkenntnisse der soeben in Berlin vorgestellten Kinder-Medien-Studie 2018. Auch Bücher spielen weiterhin eine große Rolle, und zwar ganz überwiegend in Papierform.