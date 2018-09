Für die aktuelle Ausgabe des Magazins durchforstet der Kulturwissenschaftler Jackson Lears mit gleich neun Bücher zum Thema, u.a. "In Search of the Lost Chord: 1967 and the Hippie Idea" vonund "The Making of a Counterculture: Reflections on the Technocratic Society and Its Youthful Opposition" von. Wichtig scheint Lears die Erinnerung an die Ära in mehrfacher Hinsicht: So werde stets die popkulturelle Bedeutung hervorgehoben, dieaber unterschlagen: "Letztere war es, die den amerikanischen Radikalismus von den Aufständen in Paris und anderen europäischen Städten im Frühling 1968 unterschied. Amerikanische Radikale ließen den antiklerikalen Geist der Europäer vermissen.in den ersten Reihen der Bürgerrechts- und Antikriegsbewegung mit. Kings Entscheidung, sich gegen den Krieg auszusprechen, war zentral für die Legitimation des Widerstands … Die Frage, wie die Gegenkultur trivialisiert und dämonisiert wurde, verdient einen genaueren Blick auf die Machenschaften der Agents provocateurs und der Sensationspresse. Langfristig wurde ein Großteil der gegenkulturellen Gärmasse von der Therapiekultur der Selbstwahrnehmung oder derabsorbiert. Gegenkulturelle Empfindsamkeit lebt fort in der ökologisch informierten Ahnung, dass der Mensch sich in die Natur einfügen muss, nicht sie beherrschen. Doch diese Empfindsamkeit existiert, die etwa das wachsende Verteidigungsbudget und das nukleare Wettrüsten miteinbezieht. Die Macher des öffentlichen Diskurses sollten die gegenkulturelle Kritik eines technokratischen Ethos wiederausgraben, das den Sicherheitsstaat legitimiert. Ohne diese Kritik fehlt der oft moralisierend geführten Auseinandersetzung über die Außenpolitik die. Sich der religiösen Dimension der 60er-Proteste bewusst zu werden, erlaubt die Wiederbelebung eines vergessenen und bedeutsamen Teils unserer Vergangenheit."Außerdem: Sue Halpern liest Bücher zur Geschichte derin den USA.