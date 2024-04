Kafka auf der Couch

Franz Kafkas literarisches Schaffen

(piqd) - Prof. Dr. Hantel-Quitmann offenbart in einem faszinierenden Interview, wie Franz Kafkas literarisches Schaffen nicht nur die Tiefen der menschlichen Psyche ergründet, sondern auch, wie diese Einblicke in das Verständnis moderner psychologischer Praxis einfließen. Schon früh von Die Verwandlung geprägt, erkennt Hantel-Quitmann eine Verbindung zwischen Kafkas Darstellung von Verwandlung und den emotionalen Wirren der Pubertät. Kafkas Fähigkeit, komplexe Gefühlswelten wie Angst, Schuld, und Einsamkeit zu artikulieren, macht ihn zu einem unverzichtbaren Bezugspunkt für die Therapiearbeit. Hantel-Quitmann, der Kafka als einen unerschrockenen Verfechter der Menschenrechte und als Meister der Perspektivübernahme beschreibt, hebt hervor, dass wir alle in gewisser Weise Kafkas Kinder sind, geprägt von den universellen menschlichen Erfahrungen und Gefühlen, die in seinen Werken zum Ausdruck kommen.



Psychogramm der Trauer

Sabine Grubers Roman "Die Dauer der Liebe"

(fk) - "Die Liebe dauert oder dauert nicht", schrieb Brecht in seine Dreigroschenoper, "An dem oder jenem Ort". Doch so lieblos-beliebig geht es selten aus, insbesondere, wenn die oder der Geliebte aus dem Leben gerissen wird. Die Schriftstellerin Sabine Gruber, die selbst von einem solchen Verlust getroffen wurde, hat ihre ungewöhnlichen Erfahrungen reflektiert und in einen bewegenden Roman eingebracht, den Alban Nikolai Herbst gelesen hat. Von Alban Nikolai Herbst

Lesart

Das Literaturmagazin

(dlfk-audio) - Moderation: Andrea Gerk

"Kosakenberg"

Das Heimatdorf in Brandenburg zurücklassen - und wiederfinden

(dlfk-audio) - Gespräch mit Sabine Rennefanz

Als Hörbuch

Margaret Atwood & Douglas Preston, Vierzehn Tage

(dlfk-audio) - Von Georg Gruber

Buchkritik

"Da waren Tage" von Luna Ali

(dlfk-audio) - Rezensiert von Lara Sielmann

Straßenkritik

"Verdammnis" von Stieg Larsson

(dlfk-audio) - Von David Siebert

Buch meines Lebens

"Wuthering Heights" von Emily Brontë

(dlfk-audio) - Von Mithu Sanyal

Zum 80. Geburtstag von Christoph Hein

(dlfk-audio) - Von Gerd Brendel

Zauberflöte

Mozart und der Abschied von der Aufklärung

