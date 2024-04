Lesart

(dlfk-audio) - Mit 30 Jahren findet sie den Mann fürs Leben, bekommt Kinder und wird Erfolgsschriftstellerin. Elke Naters lebt ein Künstlerleben in Bangkok und Südafrika, von dem viele nur träumen. Als ihr Mann erkrankt und stirbt, erkennt sie, dass die Liebe den Tod überdauert und schreibt auch darüber.<--- bestellen dlfk-audio ) - Gespräch mit Katrin de Vries<--- bestellen dlfk-audio ) - Rezensiert von Susanne Billig<--- bestellen dlfk-audio ) - Von David Siebert<--- bestellen faz ) - Die Erinnerungen Wolfgang Schäubles sind das Vermächtnis eines herausragenden Politikers. Man lernt so viel über Politik wie aus kaum einem anderen Buch.<--- bestellen bgl ) - Zum ersten Mal erschien B. Travens Das Totenschiff 1926 im Rahmen der Büchergilde Gutenberg, einem "gewerkschaftlichen Buchclub" (Volker Kutscher). Es wurde ein Riesenerfolg für einen Autor, dessen Identität niemand kannte, der jedoch zuvor bereits im sozialdemokratischen Vorwärts mit dem Fortsetzungsroman Der Baumwollpflücker für Aufsehen gesorgt hatte. Die Frage, wer dieser B. Traven war, ist bis heute nicht eindeutig geklärt (...)<--- bestellen bgl ) - "Die Wahrheit der Lügen": mit diesem vielleicht doch etwas billigen Paradox im Buchtitel faßte Mario Vargas Llosa einst seine Essays zur Literatur zusammen. Fiktion ist etwas Ähnliches wie Lügen, aber doch nicht ganz, denn der Lügner gibt vor, die Wahrheit zu sagen, der Romancier aber nicht, jedenfalls sagt er sie nicht unmittelbar mit seinen Erfindungen. Allenfalls tut er das in einem tieferen Sinn, wo immer der liegen mag. So auch Vargas Llosas in seinen eigenen Romanen, die dem Leser die Illusion "lebensnaher" Figuren und Handlungen zu vermitteln suchen, was ihnen auch hervorragend gelingt, zum Beispiel in dem großangelegten und großartigen Gespräch in der Kathedrale, wo sehr viel schwadroniert wird. Von Leopold Federmair dlfk-audio ) - Moderation: Andrea Gerk<--- bestellen dlfk-audio ) - Gespräch mit der Verlegerin Yasemin Altınay<--- bestellen dlfk-audio ) - Martin Gries<--- bestellen