Radiotipps fürMontag

ausgewählt von Henry KozokWolfgang Puschnig, Julia Malischnig, Klaus Paier, Asja Valcic 2023 beim Gitarrenfestival in MillstattKonzertdokumente aus drei Jahrzehnten (u.a. aus Hamburg, Berlin und Helsinki)Am Mikrofon: Andreas Göbel"Die Saxofonistin ist eine furiose Teilchenbeschleunigerin von atomaren Motivketten mit schier unerschöpflichem Atem, Ideenvorrat und kompositorischem Witz," schwärmte die "Welt" über Angelika Niescier. Geboren 1970 in Stettin, Polen, studierte sie in Essen an der Folkwang-Hochschule und lebt heute in Köln.The Bandulus (Foto) stammen aus den USA. Mit "Tell It Like It Is" haben sie aktuell ein neues Album bei Badasonic Records am Start, auf dem sie sich wieder einmal dem frühen Reggae verschrieben haben. Zudem spielen sie mit Ska und Soul. Es geht dabei viel um die Liebe - aktuell oder verflossen. Ein neues Album liegt ebenfalls von Pinnacle Sound aus Frankreich vor, einem Nebenprojekt von den Dub Shepherds. Auf "Still Dread" begeben sie sich ebenfalls um viele Jahre zurück zum Sound der späten 60er- und 70er-Jahre.Von Julius StuckeDer Tracktitel des Monats stammt von Luke Fashoni, dem Artisten, der sich Aroma Nice nennt, und lautet automatisch übersetzt: "BMW mit verdunkelten Fenstern und zwei Subwoofern hinten, der Michael Bolton in die Luft jagt." Aroma Nice sagt: "Das überwältigendste Gefühl ist, dass sich das Stück wie eine mit Scheiße gefüllte Handgranate anfühlt, die der Künstler in unsere kollektive Psyche geworfen hat. Es ist ganz einfach ein Witz, und zwar ein sehr schlechter Witz.Mit: Bergmann-Moritz Quintet feat. Sandra Hempel | Patrick Manzecchi | Mohamed NajemDer Schlagzeuger Thomas Wydler spielt seit mehr als drei Jahrzehnten in der Band des australischen Rockstars Nick Cave. Als Mitglied seiner Band "The Bad Seeds" tourt der Schweizer um die Welt, spielt in Stadien und Konzerthallen und sorgt als Drummer für Tempo und Power. Auf die monatelangen Reisen folgt dann die monatelange Arbeit im Studio.