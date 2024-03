Radiotipps für Dienstag

ausgewählt von Henry KozokCharlie Parr ist ein Blues- und Folk-Urgestein der USA, und er ist am zufriedensten, wenn er live in einem kleinen Club den Piedmont Blues zelebrieren kann: ein bisschen windschief, ein bisschen brüchig, nicht notsächlich perfekt - aber immer authentisch."Asambura-Ensemble - (un)questioned answer"Von Raliza NikolovDas Asambura-Ensemble spielte am 11. Februar 2024 im Kleinen Sendesaal des NDR in Hannover Werke von B. Bartok, G. Ligeti, C.Ives, M.Guth und D. Moreira.Das Duo Andrew Cyrille & Bill McHenry beim Jazzfest Berlin 2023Bill McHenry, Tenorsaxofon + Andrew Cyrille, SchlagzeugAufnahme vom 5.11.2023 aus dem Haus der Berliner Festspiele

Der bedeutende ungarische Komponist und Dirigent im "Zeit-Ton"-PorträtVon Charlotte Misselwitz Regie: Dörte FiedlerProduktion: Deutschlandfunk 2022Von Hardy FunkRegie: Luise Voigt Produktion: SWR 2023

Regie: die AutorenTon und Technik: Jan Fraune, Lukas Wilke und Michael KubeProduktion: Deutschlandfunk Kultur 2024 (Ursendung)Von Oliver Cech