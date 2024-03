Radiotipps für das Wochenende, den

Die Radiotipps für den 10.3.2024

ausgewählt von Henry KozokEin Zündfunk Playback von Stefan SchuchortMitschnitte vom 8. und 9. Dezember 2023, Schwankhalle, BremenVon Anja BuchmannAm Mikrofon: Claudia HartmannÜbersetzungen ins Polnische von Aleksandra LukoszekKomposition: Jonathan Heidorn Regie: Pauline Seiberlich mit Jakob Roth BR 2023Der Tod ist ein Begleiter im Leben, von Anfang an. Diese grausame Tatsache wird einem besonders bewusst, wenn ein Kind vom Tod bedroht ist. Noch grausamer ist es, wenn dieser Fall während einer Schwangerschaft eintritt. Die Autorin Elodie Pasquale erzählt, wie eine Familie damit umzugehen versucht.Alles neu macht der…März…scheinbar. Jedenfalls spielen euch Johnny und Marc in dieser Folge die derbsten neuen Rock- und Metal-Songs. Newcomer wie Rivette sind ebenso dabei wie Maiden-Legende Bruce Dickinson und für den Krachfaktor sind unter anderem Brodequin verantwortlich. Viel Spaß!hr 2024 / HörpremiereKomposition und Realisation: Jan Jelinek ( SWR 2023 - Premiere)Von Carola Wiemers Regie: Rita Höhne (Wdh. v. 19./20.04.2014)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Von Anke BehlertVon Konrad BottMitschnitt vom Jazzfest Berlin 2023Mit Nabil AtassiModeration: Daniella BaumeisterSie und er haben aus Liebe geheiratet, haben ein bürgerliches Leben geführt, sich gelangweilt, sich betrogen.Zum Scheidungstermin vor Gericht reisen beide an, wohnen im selben Hotel, sprechen miteinander - zum letzten Mal - aber zum ersten Mal über das Scheitern ihrer Ehe. Ein universelles, zeitloses Kammerspiel.Regie: Franziska Stuhr Komposition: Ben RoesslerBesetzung: Kathi Bonjour Ton und Technik: Alexander Brennecke und Gunda HerkeDramaturgie Text: Benedict Reinhold Dramaturgie Hörspiel: Barbara GerlandProduktion: Deutschlandfunk Kultur 2024 (Ursendung)Außerdem neue Musik von Amatorski, Kim Gordon, The Jesus and Mary Chain, Marry Waterson & Adrian Crowley, Kaiser Chiefs, Squarepusher, Moor Mother sowie eine ausführliche Vorstellung des Albums "Where's My Utopia", unserem Album der Woche von Yard Act.Regie: Leonhard Koppelmann hr/NDR/SRF 2024