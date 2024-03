Radiotipps für Donnerstag, den

ausgewählt von Henry Kozok(Aufnahme vom 26. Oktober 2023 beim WOMEX Festival in A Coruña)Von Margrit Klingler-ClavijoEine Sendung von Rainer NonnenmannEr ist Saxofonist der Band Ark Noir, Veranstalter und Labelbetreiber: Der Saxofonisten Moritz Stahl. Nun erscheint sein kraftvolles Debut mit einer Kooperation aus Münchener, Berliner, Leipziger und Kölner MusikernVon Laura Salm-ReifferscheidtDass komponierende Frauen bis heute noch nicht so sichtbar sind, wie sie es verdient hätten, ist eine alte Geschichte. Mouvement stellt einige von ihnen vor. Zum Beispiel Madeleine Dring, die 1923 in London geboren worden war, die für ihren Mann Oboenstücke geschrieben hat. Oder Anna Veismane aus Litauren, für die Musik eine "spirituelle Information" ist. Oder Fernande Decruck aus Frankreich, die sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts dem Thema klassische Musik für Saxophon gewidmet hat.- "Cinematic Double Bass": die imaginäre Filmwelt des Renaud Garcia-Fons.- Allein im Kammermusiksaal. Ein Solo-Album des Pianisten Benjamin Schaefer.- Alter Wein in neuen Schläuchen. Ellington-Tribut von Aki Takase und Daniel Erdmann.- Eine Reise ins Blaue. "Nublues" mit dem Vibrafonisten Joel Ross und Good Vibes- Weitere CDs vom Jamie Baum Septett und dem Michael Bates-Samuel Blaser QuintettBearbeitung und Regie: Stefan Kanis. Komposition und Gesang: Marina Frenk. Ton und Technik: Holger König, André Lüer und Hans Peter Ruhnert. Produktion: MDR 2016