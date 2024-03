Heute in Radio+TV

Radiotipps für das Wochenende

ausgewählt von Henry KozokWerke von Charles Koechlin in einer Konzertaufnahme vom 20.06.1993Das Dschungelbuch von Rudyard Kipling inspirierte den französischen Komponisten Charles Koechlin über viele Jahre zu fünf sinfonischen Dichtungen. Unter der Leitung von David Zinman stellten das Radio-Symphonie-Orchester Berlin und der RIAS-Kammerchor die Werke "3 poèmes du Livre de la jungle", "La course du printemps", "La méditation de Parun Bhagat", "La loi de la jungle" und "Les Bandar-log" am 20. Juni 1993 im Großen Sendesaal des rbb vor.Live aus Raum Dresden von Deutschlandfunk KulturAsasello Quartett; E-MEX Ensemble; Christiane Oelze, Sopran

Phace im Wiener Konzerthaus: Eröffnung des Zyklus "Limina" mit Musik von Emre Sihan Kaleli, Alexander Kaiser und Fausto Romitelli

Von Britta Mersch und Armin HimmelrathKomposition: John Henry Nyenhuis, Wolfgang Müller Regie: Wolfgang Müller BR 1999Götz Alsmann entdeckt den Schweizer Musiker Curt Prina und sein Album "Null Uhr eins" (1957) - eine spannende Mischung aus Jazz, Unterhaltungsmusik und exotischen Klängen.Ist ja klar: Ohne Afrika kein Jazz. Randy Weston wusste: "Afrikas Musik ist ein gewaltiger Baum. Afrika ist unsere Vergangenheit und unsere Zukunft. Afrikanische Musik ist in unserem Leben heute präsenter als jemals zuvor. Blues, Samba, Reggae, Salsa, Jazz - Afrika ist überall."