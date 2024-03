Neorealist & Kriegserklärer dlfk-audio ) - Carlo Masala ist dieser Tage ein gefragter Mann. Was Christian Drosten in der Coronakrise war, ist er in Zeiten des Krieges: Ein sachkundiger Experte, der den Verlauf des Krieges aus militärischer Perspektive erklärt und sich fragt, warum die Welt keinen Frieden findet.<--- bestellen <---- bestellen ots ) - Net Master für Märkte außerhalb Chinas zeit ) - Die Deutschen lesen mehr, schlafen mehr und sind sportlicher. Das zeigen neue minutengenaue Daten. Wie verbringen Sie Ihre Zeit im Vergleich? Machen Sie den Test. welt ) - Das Otfried-Preußler-Gymnasium in Pullach will sich umbenennen, weil Preußler als Jugendlicher einen Roman verfasste, in dem er die Hitlerjugend idealisierte. Kolumnist Jan Fleischhauer wohnt selbst in Pullach und sagt bei WELT TV: "Entscheidend, was einer im späteren Leben zustande gebracht hat." piqd ) - Es wurde viel geschrieben zur Berlinale, zu den Äußerungen dort zu Israel und Palästina und den (fast komplett) fehlenden Äußerungen zur Hamas und deren Terror. Den klarsichtigsten Text hat, finde ich, Michel Friedman dazu geschrieben. Einen Text, der klar benennt, was er kritisiert, dabei im gebotenen Maß differenziert, nicht Halt macht vor Menschen, die ihm, Friedman, ansonsten nahestehen, und nicht auf unangemessene Weise Position bezieht dlfk-audio ) - Von Christoph Prössl szm ) - Erst ärgert sich unser Leser bei einem Spaziergang über zwei junge Frauen, dann erlebt er, wie diese über die Maßen beschimpft werden. Soll er sich da einmischen?