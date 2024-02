Mitte Februar wurden zwei Klassiker des modalen Postbop auf Vinyl wiederveröffentlicht. "Mode for Joe" des Saxophonisten Joe Henderson von 1966 und "Search for the New Land" des Trompeters Lee Morgan, eingespielt 1964. Die Alben zeigen beide Bandleader auf dem Gipfel ihres Könnens. Mit Niklas Wandt