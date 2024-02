74. Internationale Filmfestspiele Berlin(dlfk-audio) - "Ich war schon immer fasziniert vom Kino" - Ob Gangsterboss Edgar in "Babylon Berlin" oder Clemens Brentano in "Das Gelübde" - Mišel Matičević macht aus seinen Figuren vielschichtige Charaktere. Im Berlinale-Panoramafilm "Verbrannte Erde" ist er in der Rolle des Berufskriminellen Trojan zu sehen. bw ) - Das Literaturhaus Berlin feiert ab der letzten Februarwoche ein Literaturfestival. Unter dem Motto "Don't Look Back" kommen Autoren und Künstler aus Rumänien und Moldau zusammen und beleuchten aktuelle und globale Fragestellungen über Migration, Flucht, Zugehörigkeit, Heimat und Rassismus. faz ) - In der jüngsten Ausgabe seines "ZDF Magazin Royale" verabschiedet sich Jan Böhmermann mit dem Vorschlag, man möge "Nazis keulen". Das führt zu Reaktionen, wie er sie sich wünscht. Von Michael Hanfeld dlfk ) - Nach Schuld, Gnade und Vergebung widmet sich Matthias Glasner in seinem neuen Film dem Sterben. Das Familiendrama ist extrem und provoziert. Ein Film, der nachwirkt. In Kirsten Stewarts neuem Film "Love Lies Bleeding" wird es hingegen blutig.